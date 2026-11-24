“Esprimo apprezzamento per la V edizione del premio intitolato a Jole Santelli e la cui cerimonia conclusiva sarà in programma a Palazzo Arnone il prossimo 12 dicembre”. Lo afferma il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, dopo aver appreso la data per la consegna dei riconoscimenti che andranno quest’anno ad undici donne impegnate nei più diversi settori, dalla cultura, alle arti, dal sociale allo sport, all’agricoltura, alle attività accademiche, ricomprendendo anche altre figure di riferimento della vita istituzionale e culturale calabrese. Nell’esprimere compiacimento per la crescita del Premio “Jole Santelli”, la cui direzione è affidata a Mariangela Preta e a Paola e Roberta Santelli, sorelle della compianta prima Presidente della Regione Calabria, il Sindaco Franz Caruso ha ricordato come l’Amministrazione comunale da lui guidata abbia, nell’ambito delle attività di promozione delle attività culturali, ritenuto di rilevante interesse il Premio che è inserito all’interno del Festival “La Calabria delle donne”, manifestazione che persegue il recupero e la valorizzazione dell’identità calabrese attraverso la divulgazione delle azioni intraprese e realizzate da significative figure femminili del nostro territorio. “Convinti della valenza delle finalità del Premio intitolato a Jole Santelli, abbiamo ritenuto – ha aggiunto Franz Caruso – di riconoscere all’iniziativa non solo il patrocinio, ma anche un adeguato sostegno economico in forma di contributo, diventandone partner insieme ad altre istituzioni. Il Premio “Jole Santelli” è l’occasione per onorare la memoria di una donna coraggiosa, tenace, capace e piena di grandi risorse e qualità, umane e professionali, che oltre ai molteplici incarichi di governo ed all’attività di parlamentare, è stata la prima Presidente donna della Regione Calabria e la prima cosentina a ricoprire questo incarico, ma anche Vice Sindaco e Assessore alla cultura del Comune di Cosenza. Ragioni tutte per le quali la nostra Amministrazione le rende merito sostenendo il Premio a lei intitolato. Ma l’iniziativa portata avanti in maniera ammirevole ed amorevolmente da Paola e Roberta Santelli – ha rimarcato, inoltre, Franz Caruso – è anche un significativo momento per ribadire il valore delle donne, la loro voce, il loro ruolo nella società, con il dichiarato proposito di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sul riconoscimento del contributo femminile nei diversi ambiti nei quali le loro competenze si estrinsecano, al fine di favorire un dialogo aperto e costruttivo per contrastare le differenze di genere ancora presenti e per sostenere un percorso di crescita che sia sempre più condiviso. Ancora oggi non è facile per la donna coniugare le responsabilità del ruolo nella società con quelle che hanno all’interno della famiglia. Le donne sono il motore della vita, perché hanno una marcia in più e sono più tenaci di noi uomini. Ed è per questo che sarò lieto di ascoltare, il prossimo 12 dicembre, nel corso della cerimonia di consegna dei riconoscimenti che sarà presentata dalla brava Francesca Russo, i racconti e le storie delle donne che a Palazzo Arnone riceveranno il Premio Jole Santelli”.