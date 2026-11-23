“La libertà non si possiede, si rispetta.” È da questa frase che prende forma “Donna, Acqua di mare”, l’iniziativa promossa dal Comune di Trebisacce che sceglie di affrontare il tema della violenza contro le donne mettendo insieme esperienze, professionalità e linguaggi differenti.

L’appuntamento si terrà domenica 29 novembre, alle ore 18:30, presso la Fornace di Trebisacce e nasce con l’obiettivo di andare oltre la dimensione della ricorrenza, portando al centro del confronto una questione che riguarda la comunità nel suo complesso: la libertà nelle relazioni, il riconoscimento della violenza, la possibilità di chiedere aiuto e la costruzione di strumenti e reti di tutela.

A portare il proprio contributo saranno Claudio Greco, stilista e ospite d’onore, Ylli Pace, avvocato e co-autrice del volume “Il servizio antiviolenza tra cura e diritto”, e Gianfranco Sangermano, coordinatore CUAV Moci Cosenza.

Il tema sarà affrontato anche attraverso l’arte e la performance, con l’opera di Fiammetta Aino, la musica dell’Accademia Musicale “Gustav Mahler”, le coreografie della Tersicore Dance School e dell’Accademia di Danza BDS di Giusy Palermo, oltre alle esibizioni di Vincenzo Iantorno, Maria Francesca Mannella e Antonio Cirigliano.

Particolare significato avrà inoltre la presenza di “Mondilab – La Bottega del dono”, realtà impegnata nell’accoglienza di donne vittime di violenza e nella costruzione di percorsi di autonomia attraverso il lavoro di sartoria. Le creazioni realizzate dalle donne che partecipano ai percorsi non sono soltanto manufatti: ciascuna porta con sé una storia e rappresenta un passaggio di un percorso personale verso l’autonomia e la rinascita.

È proprio nella pluralità dei contributi che si colloca il senso dell’iniziativa. La violenza viene affrontata non soltanto nella sua dimensione emergenziale, ma guardando anche a ciò che viene prima: la capacità di riconoscere i segnali, la conoscenza degli strumenti di tutela, l’esistenza di reti di protezione e la possibilità di trovare risposte quando si decide di chiedere aiuto.

La prevenzione passa anche da qui: dalla capacità di una comunità di riconoscere il problema, non rimuoverlo e costruire condizioni concrete perché nessuna donna debba affrontare da sola una situazione di violenza.

L’iniziativa rappresenta quindi un momento di confronto nel quale diritto, arte, cultura e testimonianza concorrono a costruire una riflessione che non si esaurisce nell’appuntamento, ma richiama alla responsabilità quotidiana delle istituzioni e della comunità.

“Donna, Acqua di mare” si terrà domenica 29 novembre alle ore 18:30 presso la Fornace di Trebisacce.