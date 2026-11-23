Si accendono ufficialmente i riflettori su “Scalia Fest – L’Epopea di Ruggero di Lauria”, la manifestazione voluta dall’Amministrazione Comunale di Scalea e realizzata nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Agorà Calabria” – Dipartimento Turismo, per trasformare il periodo natalizio in un’occasione di scoperta identitaria, turistica e culturale.
L’iniziativa è stata presentata oggi in anteprima televisiva negli studi di LaC TV (postazione Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme), all’interno della trasmissione Cosa hai messo nel caffè condotta da Simona Palaia, alla presenza del Capogruppo di Maggioranza e delegato al Turismo, al Marketing, allo Sport e all’Innovazione Tecnologica del Comune di Scalea, Dott. Fabio Ferrara, e del consulente di comunicazione e strategia media Umberto Labozzetta.
Il progetto e le quattro direttrici
In programma nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2026, Scalia Fest nasce con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta turistica, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico della città attraverso un calendario diffuso e condiviso che unirà il Centro Storico di Scalea, le Aree Protette della Riviera dei Cedri e le Aree Interne. Un percorso integrato fatto di esperienze enogastronomiche, incontri culturali e musicali, arte e attività outdoor, costruito attorno a quattro direttrici narrative:
Le vie del Mediterraneo
Il borgo delle esperienze
L’eredità di Ruggero
Premio Città di Scalea
«Con Scalia Fest vogliamo raccontare una Scalea viva dodici mesi l’anno, capace di partire dalle proprie radici per costruire una proposta turistica moderna e di qualità – ha spiegato durante l’intervento televisivo il Dott. Fabio Ferrara –.In questa visione, il Centro Storico rappresenta il cuore pulsante e l’attrattore fondamentale della nostra offerta: non una semplice cornice scenografica, ma il punto di partenza da cui irradiare i flussi verso l’intero territorio, grazie alla sinergia tra istituzioni, cittadini e operatori locali».
Spazio ai giovani e all’innovazione con il contest “Giovani Talenti”
Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 figura inoltre il contest “Giovani Talenti”
L’iniziativa è pensata per coinvolgere studenti, artisti, videomaker, creativi e appassionati di nuove tecnologie, chiamati a reinterpretare l’identità e il patrimonio della Riviera dei Cedri, attraverso linguaggi contemporanei, includendo anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Il “Premio Città di Scalea” a Francesco Repice: due uomini di mare a confronto
Momento centrale della tre giorni sarà la cerimonia di consegna del Premio Città di Scalea, riconoscimento istituito dall’Amministrazione del Sindaco Mario Russo per celebrare le personalità calabresi che, eccellendo a livello nazionale e internazionale nelle rispettive professioni, si fanno ambasciatrici autentiche della propria terra.
Per questa edizione il premio sarà conferito a Francesco Repice, voce iconica di Rai Radio 1 e narratore per eccellenza delle grandi imprese sportive italiane. Una scelta che chiude idealmente il cerchio tematico della manifestazione, creando un ponte tra due epoche diverse unite dallo stesso orizzonte: il mare.
«Da un lato c’è Ruggero di Lauria, l’invincibile Grande Ammiraglio del XIII secolo cresciuto proprio tra queste coste,che ha solcato e dominato il Mediterraneo trasformando il coraggio in leggenda – ha evidenziato il Sindaco Mario Russo –; dall’altro c’è Francesco Repice, calabrese DOC e uomo di mare autentico, che oggi solca le onde dell’etere radiofonico con uno stile epico e inconfondibile. Premiare Repice a Scalea significa unire due storie legate dalla stessa passione viscerale per le proprie origini».
Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale renderà noto il programma dettagliato degli appuntamenti, degli spettacoli, del regolamento del contest e degli itinerari esperienziali, realizzati in collaborazione con ARSAC, Ente Parchi Marini Regionali Calabria, GAL Riviera dei Cedri, Pro Loco Scalea, Ecotur, ARCA e la rete degli operatori e delle associazioni della Riviera dei Cedri.