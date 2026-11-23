Si accendono ufficialmente i riflettori su “Scalia Fest – L’Epopea di Ruggero di Lauria”, la manifestazione voluta dall’Amministrazione Comunale di Scalea e realizzata nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Agorà Calabria” – Dipartimento Turismo, per trasformare il periodo natalizio in un’occasione di scoperta identitaria, turistica e culturale.

L’iniziativa è stata presentata oggi in anteprima televisiva negli studi di LaC TV (postazione Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme), all’interno della trasmissione Cosa hai messo nel caffè condotta da Simona Palaia, alla presenza del Capogruppo di Maggioranza e delegato al Turismo, al Marketing, allo Sport e all’Innovazione Tecnologica del Comune di Scalea, Dott. Fabio Ferrara, e del consulente di comunicazione e strategia media Umberto Labozzetta.

Il progetto e le quattro direttrici

In programma nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2026, Scalia Fest nasce con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta turistica, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico della città attraverso un calendario diffuso e condiviso che unirà il Centro Storico di Scalea, le Aree Protette della Riviera dei Cedri e le Aree Interne. Un percorso integrato fatto di esperienze enogastronomiche, incontri culturali e musicali, arte e attività outdoor, costruito attorno a quattro direttrici narrative:

Le vie del Mediterraneo

Il borgo delle esperienze

L’eredità di Ruggero

Premio Città di Scalea

«Con Scalia Fest vogliamo raccontare una Scalea viva dodici mesi l’anno, capace di partire dalle proprie radici per costruire una proposta turistica moderna e di qualità – ha spiegato durante l’intervento televisivo il Dott. Fabio Ferrara –.In questa visione, il Centro Storico rappresenta il cuore pulsante e l’attrattore fondamentale della nostra offerta: non una semplice cornice scenografica, ma il punto di partenza da cui irradiare i flussi verso l’intero territorio, grazie alla sinergia tra istituzioni, cittadini e operatori locali».

Spazio ai giovani e all’innovazione con il contest “Giovani Talenti”

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 figura inoltre il contest “Giovani Talenti”

L’iniziativa è pensata per coinvolgere studenti, artisti, videomaker, creativi e appassionati di nuove tecnologie, chiamati a reinterpretare l’identità e il patrimonio della Riviera dei Cedri, attraverso linguaggi contemporanei, includendo anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.