Si è svolta sabato 21, a Cosenza, l’iniziativa promossa da Sinistra Italiana Calabria-Avs, dedicata ai temi della legge elettorale, dell’autonomia differenziata e delle politiche del Governo delle destre, con particolare attenzione alle ricadute sulla democrazia, sulla Costituzione e sul futuro del Sud.

A moderare l’incontro è stata Raffaella Caruso, componente della Segreteria provinciale di Sinistra Italiana Cosenza. L’iniziativa si è aperta con i saluti introduttivi di Michele Cosentino, segretario della Federazione provinciale di Sinistra Italiana Cosenza. Nel corso dell’iniziativa, l’avv. Anna Falcone, del team legale che ha redatto e presentato i ricorsi giurisdizionali conta la legge n. 180 in tutta Italia, ha approfondito le criticità e i profili di incostituzionalità della nuova legge elettorale sotto il profilo della democrazia e della conformità ai principi costituzionali, soffermandosi sulle questioni che riguardano la rappresentanza politica e il rispetto dei principi democratici sanciti dalla Carta costituzionale e dalla giurisprudenza che si è già più volte espressa, nel passato, sui diritti politici dei cittadini-elettori (in particolare nei casi del “Porcellum” e dell’ “Italicum”, nel 2014-2015). Graziella Secreti, della Segreteria provinciale della CGIL, ha affrontato il tema della democrazia, collegandolo alle mobilitazioni di massa, alle piazze e agli scioperi di questi giorni (30 ottobre e 20 novembre), segnali significativi di una partecipazione sociale che esprime vigorose domande di diritti, di giustizia sociale e intergenerazionale e di maggiore attenzione alle condizioni di vita del Paese, a partire dalla nostra regione. In collegamento da Roma, è intervenuto anche il sen. Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato della Repubblica, che ha stigmatizzato con precisone e chiarezza le scelte politiche del Governo Meloni, sottolineando la progressiva erosione dell’impianto costituzionale che le destre stanno operando dal 2022 (ma in verità anche prima). Nell’iniziativa ci sono poi stati vari interventi del pubblico presente, per dare vita ad una riflessione più ampia sui temi affrontati. Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, significativamente ha voluto salutare la gremita sala che lo ha idealmente abbracciato in un caldo applauso di solidarietà per la vicenda subita nei giorni scorsi. Le conclusioni dei lavori sono state affidate al vicesegretario di Sinistra Italiana Calabria, Walter Nocito, che ha rimarcato come nel programma politico in via di costruzione per le prossime elezioni del 2027, da parte del centrosinistra “largo”, si debbano tenere insieme, strutturalmente, i temi della redistribuzione della ricchezza (fisco e servizi pubblici essenziali), i temi della politica per la pace tra gli Stati (valorizzando le sedi di negoziazione internazionale e riducendo l’uso della forza bellica della UE), e i temi degli equilibri democratici contro i colpi inferti alla democrazia e alle libertà costituzionali da parte delle destre italiane e mondiali (evidenti le tracce di “fascismo bianco”, se non “nero”). Sinistra Italiana, ha concluso il Vicesegretario, considera imprescindibili tutti e tre queste priorità programmatiche, e lavorerà in vista delle scadenze elettorali dl 2027 per dare sostanza, gambe e cuore, a queste priorità.