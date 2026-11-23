Cosenza aderisce alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa da UN Women, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, per sensibilizzare l’opinione pubblica e mobilitare le comunità contro ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne.

Su proposta dell’Inner Wheel Club di Cosenza PHF, presieduto da Roberta Santelli, il sindaco Franz Caruso ha accolto l’iniziativa, che vedrà il Municipio illuminarsi di arancione, colore simbolo di speranza e di un futuro libero dalla violenza di genere.

Un’adesione che testimonia la volontà del Comune di Cosenza di affiancare alle politiche e alle azioni di sensibilizzazione un segnale pubblico e visibile, capace di coinvolgere la cittadinanza e richiamare l’attenzione su una delle emergenze sociali più dolorose e urgenti del nostro tempo.

“La violenza contro le donne è una ferita che riguarda l’intera società e che non può essere affrontata soltanto attraverso la condanna dei singoli episodi, per quanto gravi e drammatici. Occorre un impegno collettivo, costante e concreto, che parta dall’educazione al rispetto, dalla parità di genere e dal contrasto a ogni forma di sopraffazione e discriminazione – afferma il sindaco Franz Caruso –. Le istituzioni hanno il dovere di esserci, di prendere posizione e di contribuire a costruire una comunità nella quale nessuna donna debba avere paura, sentirsi sola o rinunciare alla propria libertà. L’adesione del Comune di Cosenza alla campagna “Orange the World” va proprio in questa direzione. Illuminare di arancione la sede municipale significa rendere visibile un messaggio che deve essere condiviso da tutti: contro la violenza sulle donne non sono ammesse indifferenza, silenzio o ambiguità. Ringrazio l’Inner Wheel Club di Cosenza e la sua presidente Roberta Santelli per aver proposto questa iniziativa, che conferma quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni e associazionismo per promuovere i diritti, la dignità e la libertà delle donne”.

La campagna “Orange the World” si svolge ogni anno dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani. Sedici giorni di mobilitazione internazionale che uniscono simbolicamente la lotta alla violenza di genere alla più ampia battaglia per il riconoscimento e la tutela dei diritti umani.

La presidente dell’Inner Wheel Club di Cosenza, Roberta Santelli, ha espresso gratitudine al sindaco Franz Caruso e all’Amministrazione comunale per la sensibilità e la tempestività con cui è stata accolta la proposta del Club, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni nella diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sulla tutela dei diritti delle donne.

L’illuminazione del Municipio rappresenterà, dunque, non soltanto un gesto simbolico, ma un messaggio rivolto a tutta la comunità: Cosenza sceglie di esserci, di non restare indifferente e di fare la propria parte nella costruzione di un futuro senza violenza.