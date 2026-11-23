Domenica 29 Novembre, alle ore 18.00 presso il Palacultura di Rende, andrà in scena la pièce teatrale “La Casa di Pietra”, atto unico di Vincenzo Ziccarelli, il grande commediografo e drammaturgo cosentino scomparso nel 2014. Interprete e regista è Mariano D’Ermoggine, poliedrico attore cosentino, allievo del compianto Totonno Chiappetta e protagonista di tanti spettacoli suoi ma anche dei tanti spettacoli di Sergio Crocco e di altri autori.

L’opera è un atto unico in cui si racconta che alla vigilia del 90° compleanno del contadino Giovanni, nell’aia della sua vecchia dimora di campagna, si sviluppa un confronto fra generazioni. Francesco, figlio di Giovanni, vive in città e vuole organizzare la festa di compleanno del papà a casa sua; al rifiuto di questi, dialoga col vecchio padre su usi e costumi delle due diverse generazioni, su quanto fatto dal vecchio per lui e sui rimpianti della sua vita, in primis il dolore e l’ammissione di errore per suo figlio Valeriano, tossicodipendente, che è nascosto dietro una siepe del giardino di casa ed ascolta tutta la conversazione fra il nonno e il padre. Quando Francesco va via, promettendo di tornare l’indomani, Valeriano ha un intenso e affettuoso dialogo con il nonno.

Scritto negli anni ottanta, “La casa di pietra” fu portata in scena da Gianni Musy e Totonno Chiappetta con la regia dello stesso autore in una lunga tournée in tutta Italia. Altre rappresentazioni poi vi sono state sul finire degli anni 90 e primi del secolo con interpreti, fra gli altri, i cosentini Giovanni Turco e Silvio Stellato, nonché il grande Gabriele Ferzetti.

Ad affiancare D’Ermoggine saranno Daniele Sicilia, Giovanni Borrelli e la debuttante figlia dell’attore, Marianna. Aiuto regia di Nicoletta Garropoli, scene e costumi di Tiziana Bellini, luci di Eros Leale.

Venerdì 27 alle ore 21, D’Ermoggine e i suoi terranno una “prova pubblica” dell’opera presso il QArt Teatro di Via Portapiana a Cosenza.

Biglietti in vendita da InPrimafila, Edicola “Tuscolano” in Piazza Kennedy e Gruppo Giannino in Via Roma a Cosenza.