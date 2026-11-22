“Condivido e sostengo l’appello del sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, affinché il collegamento Frecciarossa Sibari-Milano-Torino preveda una fermata anche presso la stazione di Castiglione Cosentino. Una richiesta che considero fondata e strategica e che ho già avanzato pubblicamente nell’aprile 2025, nella convinzione che il diritto alla mobilità debba essere garantito a tutti i territori e non possa essere condizionato da confini amministrativi”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, rispondendo all’appello del sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, affinché il collegamento Frecciarossa Sibari-Milano-Torino preveda una fermata anche presso la stazione di Castiglione Cosentino.

“La fermata di Castiglione Cosentino – prosegue Franz Caruso – non è una rivendicazione municipalistica, ma una necessità dell’intera area urbana Cosenza-Rende, della Sibaritide e dell’Università della Calabria. Significa mettere in connessione un bacino di oltre 200mila cittadini, il nostro principale polo universitario, il sistema produttivo e una comunità che ha pieno diritto di accedere ai collegamenti ferroviari nazionali.

Avevo già evidenziato come, attraverso un’adeguata rimodulazione degli orari e una verifica delle condizioni tecniche, fosse possibile valutare l’inserimento della fermata senza costi aggiuntivi. Una soluzione che merita oggi un approfondimento concreto da parte di tutti i soggetti istituzionali e ferroviari competenti.

Dobbiamo avere la capacità di ragionare in termini di area vasta, superando definitivamente una visione angusta dello sviluppo, fatta di contrapposizioni territoriali e campanilismi. La Sibaritide e l’area urbana cosentina non sono realtà alternative o concorrenti: sono parti complementari di un unico sistema territoriale, che deve crescere attraverso infrastrutture capaci di unire e moltiplicare le opportunità.

Non possiamo parlare di sviluppo, di attrazione degli investimenti, di valorizzazione dell’Unical e di contrasto allo spopolamento se non garantiamo collegamenti moderni ed efficienti. La mobilità è un diritto di cittadinanza e una precondizione di crescita economica, sociale e culturale”.

“Ritengo, pertanto, necessario – conclude il sindaco Franz Caruso – che la Regione Calabria, insieme a Trenitalia e ai soggetti competenti, promuova tempestivamente una verifica tecnico-operativa per rendere possibile questa fermata.

La mia posizione è chiara e coerente con quanto sostenuto già in precedenza. Non si tratta di ottenere qualcosa per Cosenza a discapito di altri territori, ma di costruire un sistema ferroviario più inclusivo ed efficiente, nell’interesse di tutta la Calabria settentrionale.

La Calabria ha bisogno di infrastrutture che uniscano, non di divisioni; di una politica capace di guardare lontano, non di sterili competizioni territoriali. Il Frecciarossa deve diventare un’opportunità per tutti, perché lo sviluppo di un territorio non si costruisce escludendo qualcuno, ma mettendo in rete le energie e le potenzialità di tutti”.