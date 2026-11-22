La criminalità ambientale rappresenta una delle minacce più insidiose per il territorio calabrese, con conseguenze che investono la tutela degli ecosistemi, la sicurezza delle comunità e la qualità dello sviluppo. Per approfondire la portata del fenomeno e promuovere una più diffusa cultura della legalità, l’associazione universitaria “Unica”, in stretta collaborazione con Legambiente Calabria, promuove l’incontro dal titolo “La criminalità ambientale in Calabria”, in programma martedì 24 novembre, alle ore 16, presso l’University Club dell’Università della Calabria.

L’iniziativa prenderà le mosse dall’analisi del Rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente, strumento di monitoraggio e denuncia dei fenomeni di illegalità ambientale nel Paese, per aprire una riflessione sulle criticità che interessano la Calabria e sulle strategie necessarie per contrastarle. Un’occasione di confronto tra mondo accademico, associazionismo e studenti, nella convinzione che la conoscenza e la consapevolezza siano strumenti fondamentali per affermare la cultura della legalità e rafforzare la tutela dell’ambiente.

A portare il contributo di Legambiente saranno la presidente regionale Anna Parretta e Antonio Pergolizzi, dell’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità dell’associazione. Interverranno inoltre l’ingegnere Salvatore Siviglia, direttore generale del Dipartimento per la Sostenibilità ambientale, la professoressa Elvira Brunelli, docente ordinaria del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, l’avvocato Dario Sammarro, dottore di ricerca in Diritto amministrativo, la professoressa Maria Mazzuca, coordinatrice scientifica del Laboratorio di Ricerca su Mafia e Corruzione, e il professor Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia presso l’Unical.

I lavori saranno presieduti dal professor Renato Rolli, direttore del Laboratorio di Ricerca su Mafia e Corruzione, e da Francesca Rombolà, studentessa di Giurisprudenza. Previsti anche i saluti istituzionali del rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, del direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, Franco Rubino, del presidente del Consiglio degli studenti, Gianmarco Profiti, e del rappresentante degli studenti Giuseppe Cristaldi.