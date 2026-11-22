Il mondo della donazione di sangue incontra quello dello sport. È da questa idea che nasce il protocollo d’intesa sottoscritto da AVIS Comunale Cosenza e AIAC Provinciale Cosenza, con le firme dei rispettivi presidenti, Saverio Bisceglia e Claudio Tuoto.

Due realtà diverse, ma unite dalla convinzione che la salute e il benessere delle persone passino anche attraverso la partecipazione, la solidarietà e la diffusione di buone abitudini. Da qui la volontà di avviare una collaborazione capace di avvicinare il mondo sportivo alla cultura della donazione, facendo conoscere sempre di più il valore di un gesto semplice, ma fondamentale per salvare vite.

L’intesa punta a coinvolgere il movimento sportivo provinciale, creando occasioni di incontro tra donatori, atleti, allenatori e società. Lo sport, del resto, rappresenta un canale importante per trasmettere messaggi positivi, soprattutto quando si parla di salute, prevenzione e attenzione verso gli altri.

Claudio Tuoto, presidente di AIAC Provinciale Cosenza, ha dichiarato: “Lo sport insegna a donare il meglio di sé per la propria squadra. AVIS ci insegna che donare può salvare una vita. Come allenatori chiediamo ogni giorno cuore e impegno ai nostri ragazzi; oggi vogliamo fare un passo in più, trasformando lo spirito di sacrificio del campo nel gesto di generosità più concreto che esista. Perché la vittoria più bella non si conquista solo nei novanta minuti, ma aiutando chi ha bisogno.”

Saverio Bisceglia, presidente di AVIS Comunale Cosenza, ha aggiunto: “Promuovere uno stile di vita sano è uno dei principi fondanti della nostra associazione. E chi meglio di un’atleta può rappresentare e trasmettere questi valori? Il sacrificio, l’impegno e la capacità di mettersi a disposizione degli altri sono elementi che contribuiscono a costruire una comunità più sana e solidale. La donazione di sangue, in questo senso, rappresenta una delle più alte espressioni di altruismo e senso civico: un gesto semplice, ma fondamentale, capace di salvare vite e testimoniare concretamente l’attenzione verso il prossimo. È proprio da questa condivisione di valori che nasce la decisione di incrociare il nostro percorso con quello degli amici dell’AIAC. Ci accomunano obiettivi e intenti, con la volontà di mettere insieme le nostre forze per diffondere la cultura della donazione, promuovere stili di vita sani e offrire un contributo concreto alla nostra comunità.”

La firma del protocollo è soltanto il primo passo. AVIS Comunale Cosenza e AIAC Provinciale Cosenza sono già orientate a lavorare insieme alla realizzazione di una serie di appuntamenti nel corso del 2027. Eventi e momenti di sensibilizzazione che avranno un obiettivo comune: far arrivare il messaggio della solidarietà anche sui campi sportivi e coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.

L’ambizione è quella di costruire una collaborazione concreta e duratura, nella consapevolezza che il valore dello sport non si esaurisce nel risultato o nella competizione. Lo sport è anche educazione, rispetto, condivisione e attenzione alla propria salute. Principi che si ritrovano pienamente nella missione di AVIS Comunale Cosenza e nella cultura della donazione.