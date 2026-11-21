Nel corso della sua diretta Facebook, il consigliere provinciale Graziano Di Natale ha sollevato forti perplessità sull’attivazione dell’emodinamica itinerante presso l’ospedale San Francesco di Paola.

«Abbiamo acquistato un macchinario da 375 mila euro, speso quasi due milioni di euro per l’adeguamento dei locali e oggi, dopo investimenti così importanti, ci viene proposta un’emodinamica itinerante. È questa la risposta che merita il Tirreno cosentino?», denuncia Di Natale.

La DGR Calabria n. 400/2026 distingue l’emodinamica H24 per la gestione dello STEMI, prevista nei centri Hub, dall’attività H6-H12 destinata alle procedure programmate, alla diagnostica invasiva e al follow-up.

Un’emodinamica itinerante non equivale a un servizio di emergenza H24. E allora le domande sono inevitabili: cosa accade quando un cittadino viene colpito da infarto acuto? Chi interviene? Dove viene trasferito? In quanto tempo riceve l’angioplastica salvavita?

«Nessuno contesta il potenziamento dei servizi cardiologici, ma dopo investimenti di questa portata è legittimo pretendere chiarezza sull’effettiva operatività del servizio. La Regione Calabria e l’ASP di Cosenza spieghino ai cittadini cosa sia stato realmente attivato».

«L’infarto non prende appuntamento, non segue il calendario delle équipe itineranti e non aspetta le inaugurazioni. Ai cittadini servono servizi salvavita, non propaganda!», conclude Di Natale.