È accusato di aver tentato di uccidere un uomo, aggredendolo violentemente in strada e infierendo su di lui anche quando era ormai a terra. Per questo motivo la Squadra mobile di Cosenza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, su richiesta della Procura, arrestando il presunto responsabile con l’accusa di tentato omicidio.

I fatti risalgono allo scorso 20 ottobre. Secondo la ricostruzione investigativa, l’aggressore avrebbe colpito la vittima alla testa utilizzando una bottiglia di vetro, per poi continuare a picchiarla con una serie di calci all’addome mentre si trovava riversa sull’asfalto.

A consentire agli investigatori di ricostruire quanto accaduto è stata un’attività d’indagine che ha combinato l’acquisizione delle testimonianze con l’esame delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza installati nelle attività commerciali della zona.

Proprio le immagini hanno fornito elementi decisivi per delineare le diverse fasi dell’aggressione, individuare la violenza dell’azione e risalire all’identità dell’uomo ritenuto responsabile. Gli accertamenti condotti dalla Polizia di Stato hanno quindi portato all’esecuzione del provvedimento cautelare disposto dall’autorità giudiziaria.