Forti della maggioranza dei seggi nel Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, i consiglieri comunali del centrodestra si sono dimessi in massa dopo la bocciatura nella seduta consiliare odierna del rendiconto 2025, già approvato dalla precedente giunta guidata da Rosaria Succurro – attuale consigliera regionale della Calabria – e poi stravolto dall’amministrazione del sindaco Antonio Barile con un “impianto perverso” – sottolineano i consiglieri stessi – che avrebbe condotto il Comune verso il dissesto finanziario. “Abbiamo preso questa decisione – spiegano i consiglieri in questione – per responsabilità verso i cittadini, le famiglie e le imprese, che avrebbero pagato le conseguenze di un secondo dissesto, dopo quello già dichiarato durante una precedente amministrazione Barile, specialista in queste pratiche politiche distruttive. Abbiamo quindi voluto evitare un nuovo calvario alla comunità, fatto di tasse ai massimi livelli, limitazioni ai pagamenti dei fornitori, vincoli di bilancio, riduzione dei servizi e pesanti conseguenze per l’intera comunità”. “Abbiamo tentato fino all’ultimo di convincere Barile a un atto di responsabilità, soprattutto – proseguono i consiglieri dimissionari – dopo la diffida del prefetto di Cosenza per il ritardo clamoroso nell’approvazione del rendiconto. Il sindaco ha preferito la rivalsa politica all’interesse generale, ha voluto disintegrare il bilancio ereditato dalla precedente amministrazione e ha insistito su una strada che avrebbe riportato San Giovanni in Fiore nel baratro finanziario, che ricorderanno Mario Oliverio e i suoi accoliti, oggi affetti da un’amnesia di comodo. Il centrodestra ha impedito che questo progetto si realizzasse”. “Il fallimento amministrativo e politico di Barile – continuano gli stessi consiglieri – è chiaro a tutti. In pochi mesi abbiamo visto tanti finanziamenti perduti, opere pubbliche e progetti importanti lasciati fermi, un caos senza precedenti nell’organizzazione delle scuole, il pasticcio del trasferimento degli studenti dell’Istituto Dante Alighieri-Fratelli Bandiera e lo scontro di nervi del sindaco con la dirigente scolastica. Proprio oggi, peraltro, gli alunni della scuola Gioacchino da Fiore sono costretti a restare a casa per la prolungata, assurda mancanza di riscaldamento. A tutto ciò si aggiungono la revoca dell’incarico al responsabile dell’Ufficio tecnico che aveva effettuato accertamenti su un immobile del sindaco, il vergognoso scaricabarile della giunta attuale a danno dei precari da stabilizzare, le continue tensioni istituzionali e un clima di ostilità che ha avvelenato il confronto politico e la vita cittadina”. “Inoltre, Barile non ha fornito – ricordano i consiglieri del centrodestra – i dovuti chiarimenti sugli accertamenti riguardanti questo suo immobile, risultato non collabente secondo le verifiche tecniche comunali. Gli atti hanno evidenziato una quantificazione tributaria superiore a 5 mila euro annui a partire dal 2013, per un importo complessivo sui 65 mila euro. È una vicenda gravissima, collegata al bilancio consuntivo come tutte le strumentalizzazioni sui conti che il sindaco ha compiuto con l’ossessione politica di mandare in dissesto il Comune per accusare i propri avversari”. “Finisce un’esperienza amministrativa nata da un’alleanza politicamente innaturale tra Barile e i suoi storici avversari della sinistra, uniti dalla convenienza delle poltrone e non da un progetto di sviluppo per San Giovanni in Fiore. Il sindaco – denunciano i consiglieri dimissionari – ha cercato il conflitto permanente e ha creato le condizioni per presentarsi ancora una volta come vittima delle proprie scelte, in modo da coprire la sua incapacità politica e amministrativa. La città ha compreso benissimo come stanno le cose. Le nostre dimissioni sono quindi un atto di responsabilità verso una comunità che in questi mesi non è stata amministrata con serietà, competenza e rispetto. Adesso – concludono i consiglieri comunali del centrodestra – bisogna ricostruire, con la fiducia che San Giovanni in Fiore saprà voltare pagina e impedire che si ripeta un’esperienza amministrativa fondata sulle rivalse personali e sull’uso distorto del potere invece che sul bene comune”.