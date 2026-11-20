Si è svolta questa mattina a Castrovillari la manifestazione studentesca organizzata dai rappresentanti d’istituto del Polo Liceale, che ha coinvolto studenti provenienti dalle scuole superiori della città e del comprensorio. Il corteo ha preso avvio dal sagrato della Chiesa dei Sacri Cuori (Piazza Papa Giovanni XXIII), ha attraversato Corso Garibaldi, uno dei principali assi viari cittadini, passando davanti alla sede del Comune, al comando dei Carabinieri e alla sede della CGIL, e si è concluso in Piazza Gallo.

Numerosi studenti hanno partecipato alla mobilitazione, riunendosi attorno a rivendicazioni che superano i confini del comune ma si inseriscono nel più ampio dibattito internazionale sul futuro delle nuove generazioni. La manifestazione si è fatta portavoce di istanze che riguardano non soltanto il mondo della scuola, ma anche le grandi questioni politiche, sociali e internazionali del nostro tempo.

Tra le rivendicazioni principali figurano:

Maggiori investimenti nell’istruzione pubblica, affinché i governi riconoscano alla formazione un ruolo centrale nelle proprie politiche economiche e sociali;

Una diversa definizione delle priorità politiche ed economiche, orientando maggiormente le risorse pubbliche verso istruzione, sanità, ricerca e welfare, anziché privilegiare la spesa militare;

La difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contrastando ogni forma di repressione, discriminazione e violenza contro le popolazioni;

La promozione della pace e della cooperazione internazionale, attraverso il dialogo, la diplomazia e il rispetto del diritto internazionale;

La riaffermazione del ruolo dell’istruzione, della ricerca e della cultura quali strumenti di emancipazione, comprensione reciproca e costruzione di una società pacifica.

La mobilitazione di Castrovillari si inserisce dunque in una più ampia stagione di partecipazione studentesca europea, nella quale le nuove generazioni rivendicano il diritto di prendere parte attivamente alla costruzione del proprio futuro. La manifestazione ha rappresentato un momento di partecipazione collettiva e di espressione democratica, portando nelle strade della città una voce che chiede ascolto, responsabilità e tutela da parte delle istituzioni.