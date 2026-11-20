«I cittadini di Casali del Manco e Corigliano-Rossano hanno affrontato una scelta impegnativa, quella di unire i propri Comuni e riorganizzare uffici e servizi, con l’obiettivo di migliorare la vita delle loro comunità. La Regione aveva previsto per legge contributi straordinari per sostenere queste fusioni. A distanza di anni, però, quelle risorse non risultano erogate. Sono fondi che avrebbero potuto finanziare strade, illuminazione, collegamenti e servizi sociali». È quanto dichiara Filomena Greco, consigliera regionale di Casa Riformista-Italia Viva, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta e una mozione sulla mancata attuazione della legge regionale n. 15 del 2006.

La legge prevede contributi aggiuntivi rispetto a quelli statali per i dieci anni successivi alla fusione, nella misura stabilita dal Programma regionale di riordino territoriale. Casali del Manco è nato nel 2017 dall’unione di cinque Comuni, Corigliano-Rossano nel 2018 dalla fusione di Corigliano Calabro e Rossano. Eppure il Programma, necessario per determinare gli incentivi, non è mai stato adottato. Lo ha ammesso la stessa Regione nella risposta del 3 agosto scorso a una precedente interrogazione della consigliera Rosellina Madeo, precisando anche che dal 2014 non sono stati stanziati fondi sull’apposito capitolo di bilancio.

«La Giunta regionale non ha completato gli adempimenti che una legge tuttora vigente le assegnava. Può un’amministrazione invocare la propria inattività per giustificarne la mancata applicazione? Nel 2018 il Consiglio regionale aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno, a firma del già consigliere Franco Sergio, per richiamarla ai suoi obblighi. Sono passati altri otto anni e i due Comuni aspettano ancora risposte», osserva Greco.

«Questa battaglia è partita dai territori ed è stata portata avanti da Casa Riformista-Italia Viva, attraverso il lavoro del commissario cittadino di Corigliano-Rossano, Gennaro Scorza, e del coordinamento presente a Casali del Manco con Gaetano Pignataro — aggiunge Greco —. Ho raccolto le loro sollecitazioni e le ho trasferite in Consiglio regionale. Su questa vicenda si spendono già da anni anche il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, e la sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani, ai quali vanno riconosciuti il merito e l’impegno nella difesa delle rispettive comunità».

Con l’interrogazione Greco punta a ricostruire gli atti rimasti incompiuti e ad accertare le eventuali responsabilità. Chiede inoltre di chiarire se i Comuni fossero tenuti a presentare una specifica domanda per ottenere i contributi e come potessero iscrivere nei propri bilanci somme il cui importo la Regione non aveva mai fissato. Con la mozione propone che, entro novanta giorni dall’approvazione, la Giunta concluda gli adempimenti per sottoporre al Consiglio il Programma regionale di riordino territoriale e trasmetta, nello stesso termine, una proposta per recuperare le annualità pregresse, indicando risorse, modalità di copertura e tempi di attuazione. All’esecutivo regionale spetterebbe anche verificare e quantificare le conseguenze economiche e gli eventuali danni giuridicamente risarcibili subiti dai due Comuni e individuare le possibili iniziative di tutela.

«La questione non può essere liquidata con una spiegazione burocratica. Chi ha scelto di unire le proprie comunità ha diritto a sapere perché il sostegno previsto dalla legge non sia arrivato e che cosa si intenda fare adesso. La Regione non può chiedere fiducia ai territori e poi lasciare che siano i cittadini a pagare il prezzo delle proprie omissioni e dei propri inadempimenti», conclude Filomena Greco.