Palazzo dei Bruzi si appresta ad ospitare, lunedì 23 novembre, alle ore 11,30, nella sala consiliare, la cerimonia di consegna di un riconoscimento per meriti scientifici al Prof. Paolo Gionchetti, Ordinario di Medicina Interna presso l’Università di Bologna.

La cerimonia è promossa dalla Commissione cultura di Palazzo dei Bruzi, sotto l’egida della Presidenza del Consiglio comunale. Cosentino ed eccellenza medica nel campo della ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali, il Prof. Gionchetti ha dedicato una vita allo studio e alla cura dell’intestino, della malattia di Crohn e della colite ulcerosa, con una missione ben precisa: dare ai pazienti non solo le cure appropriate, ma una qualità di vita migliore. Egli rappresenta un vero punto di riferimento per la medicina italiana e un uomo che ha messo sempre il paziente al centro dell’attenzione. Alla cerimonia di lunedì 23 novembre prenderà parte il Sindaco Franz Caruso che porterà il suo saluto istituzionale. I lavori saranno introdotti e moderati dal consigliere comunale Mimmo Frammartino, Presidente della commissione cultura. Previsti gli interventi di Agata Mollica, Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici di Cosenza, e di Ileana Luppino, dirigente medico della UOC di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Presidio Ospedaliero dell’Annunziata di Cosenza. La cerimonia sarà conclusa proprio dall’intervento del Prof. Gionchetti. Numerosi i lavori scientifici che ha pubblicato su riviste internazionali e che ha presentato in numerosi congressi nazionali ed internazionali. Degna di nota la sua esperienza internazionale. Nel 1986 ha lavorato in Inghilterra come assistente di Gastroenterologia presso il dipartimento del “Radcliffe Infirmary Hospital”, diretto dal Prof. Derek Jewell. In questo periodo, oltre a quella più propriamente clinica, ha svolto attività di ricerca scientifica interessandosi di Immunologia delle Malattie Infiammatorie dell’intestino e pubblicando diversi lavori scientifici. Il suo percorso all’estero ha conosciuto, inoltre, un’altra importante parentesi in Svizzera, all’Università di Berna, dove è stato invitato, in qualità di Visiting Professor, presso il “Theodor Kocher Institute”. Molteplici i riconoscimenti che ha ricevuto. Tra questi il premio “Francesco Schiassi”, come miglior giovane ricercatore per il 1987, indetto dalla Società Medico-Chirurgica di Bologna, cui ha fatto seguito, qualche anno più tardi, il premio SIGE-Industria, assegnato dalla Società Italiana di gastroenterologia e, nel 2022, il Premio “Medicina Italia”. Autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, il Prof. Gionchetti è stato, inoltre, co-responsabile di significativi ed importanti programmi di ricerca, non solo in Italia, ma anche all’estero.