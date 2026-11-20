I Carabinieri rappresentano il collante istituzionale della nostra Repubblica, la forza capace di dare unità concreta allo Stato e di tenere salde insieme le istituzioni e le comunità locali.

La celebrazione della Virgo Fidelis, questa mattina nella Chiesa di San Domenico a Cosenza, ne è la testimonianza più autentica e solenne.

Così l’Onorevole Simona Loizzo, Deputata della Repubblica, commenta la funzione religiosa svoltasi oggi nella Chiesa di San Domenico alla presenza delle massime autorità civili, militari ed ecclesiastiche, dei rappresentanti delle Associazioni, della comunità.

E’ quanto fa sapere in una nota la Responsabile dei “Rapporti con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine” della Deputata, Filomena Falsetta, presente alla cerimonia unitamente ad una delegazione degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il Commendatore Angelo Cosentino, l’Ufficiale Giacomo Ferlaino, l’Uff. Sisto Milito, il Cav. Elena Mittembergher, il Cav. Pasquale Giardino, il Cav. Armando Tocci, il Cav. Elio Rocca e il Cav. Agostino Intrieri, alla Presidente dell’Associazione “Angelo De Fiore – Un Giusto tra le Nazioni” Lucia De Fiore e al Presidente di ANCE Cosenza Giuseppe Galiano.

Rivolgo il mio più sentito plauso all’intero Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza, e desidero elogiare il profondo intervento pronunciato questa mattina dal Comandante Provinciale, il Colonnello Andrea Mommo – prosegue l’On. Loizzo.

Parole di altissimo spessore istituzionale che colgono l’essenza della missione dell’Arma: essere un punto di sintesi e di coesione per l’intero Paese.

Nel nome della Virgo Fidelis e della vicinanza della Giornata dell’Orfano, i Carabinieri dimostrano ogni giorno che l’unità della Repubblica si costruisce sul territorio, attraverso la prossimità,

l’ascolto e la difesa quotidiana della legalità.

Vedere riunite a San Domenico le autorità civili, militari ed ecclesiastiche insieme agli Insigniti al

Merito della Repubblica conferma come l’Arma sia il perno attorno al quale si stringe il senso stesso dello Stato.

A tutte le Forze dell’Ordine e a ogni singolo Carabiniere del Comando Provinciale va la mia più sincera gratitudine, perché se le istituzioni oggi parlano un linguaggio comune, è merito di chi, con la propria uniforme, cuce ogni giorno l’unità viva della nostra Repubblica – conclude Loizzo.