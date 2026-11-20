Prenderà il via domani, sabato 21 novembre, e proseguirà fino a domenica 29 novembre 2026, la 18ª edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). Anche il Comune di Cosenza partecipa alla manifestazione con un ricco calendario di iniziative sul territorio, realizzato in collaborazione con Ecologia Oggi e Casa San Francesco.

«Aderire alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta un impegno concreto verso il futuro della nostra città – dichiara il Sindaco Franz Caruso –. Desidero ringraziare sentitamente l’Assessore Valentina Varchera per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo importante percorso, che ci consente di promuovere una cultura della sostenibilità sempre più diffusa e partecipata. La tutela dell’ambiente e la transizione ecologica non possono restare principi astratti, ma devono tradursi in comportamenti quotidiani condivisi. Con questo programma abbiamo voluto coinvolgere l’intera comunità: partiamo dai nostri uffici comunali per dare il buon esempio, entriamo nelle scuole per formare le nuove generazioni, valorizziamo i maestri artigiani del nostro centro storico e uniamo il tema del riuso alla solidarietà verso le persone più fragili. Piccoli gesti, se compiuti insieme, possono davvero generare grandi cambiamenti per Cosenza».

Con lo slogan “Piccoli gesti per grandi cambiamenti”, l’Amministrazione comunale punta a sensibilizzare cittadini, studenti e lavoratori sull’importanza del riuso, del riciclo e dell’economia circolare, attraverso quattro azioni concrete:

1. Officina del Riciclo

L’iniziativa coinvolgerà le scuole secondarie di primo grado di Cosenza, trasformandole in veri e propri laboratori di sostenibilità. Gli studenti saranno protagonisti di progetti creativi dedicati al riciclo e al riutilizzo degli oggetti di uso quotidiano, con l’obiettivo di dimostrare come sia possibile dare loro una nuova vita, riducendo gli sprechi.

2. Riparare con Arte

Un omaggio ai mestieri tradizionali e alla creatività locale. Durante la settimana, gli artigiani del centro storico di Cosenza saranno protagonisti di un percorso dedicato alla riparazione e al recupero, mostrando come questi saperi rappresentino un patrimonio da valorizzare e uno strumento prezioso per contrastare lo spreco e promuovere il riuso.

3. Un Foglio in Meno

La sostenibilità passa anche dalle buone pratiche quotidiane all’interno degli uffici comunali. I dipendenti saranno coinvolti in un percorso volto a ridurre gli sprechi, attraverso la sostituzione delle bottiglie di plastica con borracce riutilizzabili, una maggiore attenzione alla gestione digitale dei documenti per limitare il consumo di carta e una corretta raccolta differenziata.

4. Raccolta Solidale

Un’iniziativa che coniuga economia circolare e solidarietà, in vista della stagione invernale. Venerdì 27 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 12:30, presso l’Isola Ecologica di via Baccelli, si svolgerà una raccolta di indumenti e biancheria destinati alle persone più bisognose, in collaborazione con Casa San Francesco ed Ecologia Oggi.

Saranno raccolti in particolare: giubbotti, maglioni, pantaloni, tute e sneakers da uomo, intimo uomo/donna, lenzuola, coperte e asciugamani.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative in programma, contribuendo con gesti semplici e scelte consapevoli alla riduzione dei rifiuti, alla tutela dell’ambiente e al benessere dell’intera comunità cosentina.