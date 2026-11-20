«Sull’emodinamica dell’ospedale di Castrovillari è necessario riportare la discussione sui fatti, altrimenti si rischia di presentare come una conquista qualcosa che esiste già da anni. E i fatti risalgono al 2012. Il 18 novembre, il Dipartimento Salute della Regione Calabria ha confermato l’autorizzazione sanitaria all’esercizio della Cardiologia di Castrovillari, comprese l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica e il servizio di Emodinamica. Il provvedimento recepisce il parere favorevole espresso dal direttore generale dell’Asp di Cosenza, Angelo Vittorio Sestito. A lui e al Dipartimento regionale che ha approvato l’atto va un sincero ringraziamento. C’è però un dato che non può essere ignorato: il servizio di Emodinamica della Cardiologia di Castrovillari è stato autorizzato ufficialmente quasi quindici anni fa, con il decreto regionale n. 40 del 19 aprile 2012. Da allora, grazie a quel servizio, centinaia di persone hanno potuto ricevere cure salvavita». Lo dichiara il consigliere regionale e segretario questore, Ferdinando Laghi.

«Il provvedimento dei giorni scorsi – dichiara Laghi – riguarda l’Unità operativa nel suo insieme, della quale fanno parte Cardiologia, Utic ed Emodinamica, e attesta il possesso dei requisiti previsti dalle norme regionali oggi in vigore. È un atto amministrativo necessario e corretto. Ma sul piano concreto non cambia nulla: l’Emodinamica resta aperta solo sei ore al giorno».

«Non bisogna perdere di vista quanto ancora c’è da fare e bisogna avere ben presente che l’autorizzazione per l’emodinamica risale al 2012 – evidenzia il segretario questore del Consiglio regionale –, altrimenti si rischia di alimentare l’equivoco che il servizio sia rimasto per quattordici anni senza titolo. Sarebbe un torto all’ospedale e a quanti, tra medici, infermieri e tecnici, hanno continuato a garantirne il funzionamento».

«La conoscenza dei fatti e delle date, inoltre, – prosegue il consigliere regionale – permette di impedire la trasformazione di questa vicenda nell’ennesima contrapposizione tra territori. Il titolo autorizzativo dell’Emodinamica di Castrovillari risale al 2012 e il decreto di ieri non toglie nulla ad alcun altro presidio né ad alcun territorio. Il nodo vero resta quello del personale e degli orari. L’obiettivo è riportare il servizio di emodinamica dello spoke di Castrovillari alla copertura delle 24 ore, come avveniva fino a qualche anno fa, superando l’attuale limite delle sei ore giornaliere. Un’emergenza coronarica può arrivare a qualsiasi ora e deve trovare la sala pronta. Sono fiducioso che, con l’impegno di tutti e con quello che il direttore Sestito sta dimostrando, si possa raggiungere questo obiettivo».

«La battaglia per l’Emodinamica di Castrovillari la vinceremo quando resterà aperta giorno e notte. E quel giorno – conclude Ferdinando Laghi – saremo i primi a festeggiare».