“Accogliamo con entusiasmo la notizia della manifestazione nazionale contro l’autonomia differenziata a Cosenza per il prossimo 12 dicembre.

Parteciperemo insieme ai compagni per difendere la Calabria e il Mezzogiorno.

Lo faremo contro Salvini, Tajani e Meloni , contro la Lega che vuole addirittura il sindaco di Cosenza e prende in giro gli idonei in maniera spudorata, contro una Regione che ha privatizzato la sanità.

Lo faremo democraticamente e civilmente chiamando a raccolta tutti i calabresi di ogni parte politica.

Chiediamo al centrosinistra di mobilitarsi insieme ai sindacati per far si che sia una giornata di festa e di ribellione contro chi vuole privare il sud di ogni diritto.

L’autonomia differenziata non passerà poiché se dovesse passare promuoveremo il referendum abrogativo. I consiglieri regionali di centrodestra, che fanno parte dell’Assemblea più remunerata d’Italia, stanno in religioso silenzio.

Ringraziamo Flavio Stasi, che è stato l’uomo di punta insieme ai movimenti cattolici, contro questo progetto liberticida voluto da chi vuole dividere in due l’Italia.

Il presidente Occhiuto aveva avuto coraggio dicendo no all’autonomia ma poi ha incredibilmente ceduto dimostrando di piegarsi alle logiche delle destre”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Sinistra e Libertà- Cosenza.