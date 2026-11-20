Domenica 22 novembre 2026, alle 17.00, nella Sala Consiliare del Comune di Castrovillari l’esimio professor Mario Vicino, docente emerito di Storia dell’Arte, studioso meticoloso e appassionato, terrà una lectio magistralis sulla figura del pittore manierista Pietro Negroni, calabrese dall’animo nobile.
Il prof. Vicino esplorerà i tratti distintivi del percorso umano e artistico di uno dei maggiori pittori meridionali, soffermandosi su due magnifici dipinti presenti nella Basilica Minore di S. Maria del Castello, analizzando e descrivendo la tecnica pittorica del Negroni.
Introdurrà i lavori il Sindaco della Città, la prof.ssa Anna De Gaio, sensibile alla storia e alla memoria identitaria della Città del Pollino, città ricca di opere d’arte religiose.
Il Sindaco De Gaio, lusingata di ospitare questa lectio magistralis su un grande artista, sollecita una grande parte partecipazione popolare a questo evento che costituisce una ulteriore crescita culturale della Città, essendo detto incontro una ulteriore preziosa occasione di crescita comunitaria ed un gioiello che va ad impreziosire la collana culturale di cui si adorna la Città del Pollino.