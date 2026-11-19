Per un giorno l’Università della Calabria diventa il crocevia del dibattito nazionale sull’orientamento e sull’accesso agli studi universitari. Domani, venerdì 20 novembre, l’Ateneo ospiterà presso la Sala stampa del Centro Congressi “B. Andreatta” l’incontro nazionale dei referenti test CISIA. Per la prima volta il Consorzio sceglie l’UniCal per fare il punto, con esperti da tutta Italia, sui sistemi di ammissione.

Oggi il CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) riveste un ruolo di primo piano nel panorama accademico nazionale. Si tratta dell’ente che – oltre ad occuparsi di orientamento e divulgazione scientifica – progetta, organizza e gestisce i test di ingresso e le prove di valutazione delle competenze per l’accesso alla maggior parte delle università italiane.

Il Consorzio, infatti, non è più soltanto l’erogatore dei tradizionali test TOLC, utilizzati dall’Università della Calabria per la selezione dei propri studenti che intendano immatricolarsi ai propri corsi di laurea, ma ha assunto una funzione chiave anche nella preparazione alle prove scritte nazionali previste dal nuovo “semestre aperto” di Medicina, diventando uno snodo essenziale per il percorso formativo e il futuro di migliaia di studenti in tutta Italia.

Ospitare questo tavolo di confronto rappresenta per l’Università della Calabria una preziosa occasione per contribuire attivamente al dibattito sulle dinamiche di selezione e accesso universitario. I lavori si apriranno alle 10:15 con gli interventi introduttivi di Gianluigi Greco, rettore dell’Ateneo, e di Giovanni Betta, presidente CISIA.

Il programma toccherà tematiche utili per l’evoluzione del sistema universitario. Nella prima parte della giornata verranno analizzati i dati più recenti sull’orientamento in ingresso e si discuterà dei nuovi modelli organizzativi per l’erogazione dei test, confrontando esperienze italiane e internazionali. Nel pomeriggio, il focus si sposterà sulle azioni di supporto agli studenti, con approfondimenti sui percorsi di recupero successivi ai test. I lavori proseguiranno lasciando ampio spazio al confronto diretto, alle domande e alle proposte dei referenti degli atenei, per poi chiudersi nel tardo pomeriggio con le riflessioni conclusive affidate al direttore del CISIA, Giuseppe Forte.