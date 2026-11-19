“San Domenico è oggi molto più di un monumento restituito alla sua bellezza e alla sua dignità: è un luogo che ha ripreso a vivere, ospitando due corsi universitari dell’Unical e diventando un presidio di cultura, formazione e conoscenza nel cuore del centro storico. Con l’arrivo dell’Università della Calabria a San Domenico abbiamo realizzato un sogno che per lungo tempo ha attraversato la storia amministrativa della nostra città e che tanti miei predecessori hanno coltivato: portare l’Unical a Cosenza, creando un legame sempre più forte tra l’Ateneo e il tessuto urbano cittadino. Oggi quel sogno è realtà e l’approvazione del progetto del secondo lotto rappresenta un ulteriore, concreto passo per consolidare questa presenza e completare il recupero di un complesso monumentale che vogliamo sempre più al servizio della comunità e delle nuove generazioni”.

È con queste parole che il sindaco Franz Caruso commenta l’approvazione, da parte della Giunta municipale, riunitasi questa mattina sotto la sua presidenza, del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) del secondo lotto dell’intervento di restauro del Complesso Monumentale di San Domenico. Un provvedimento che assume un significato particolare proprio alla luce della nuova funzione universitaria che il complesso ha già cominciato a svolgere e che segna un ulteriore avanzamento nel percorso di recupero e valorizzazione di uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e architettonico di Cosenza.

L’intervento rientra nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Cosenza-Centro Storico e segue il primo lotto, già finanziato con le risorse assegnate al Contratto. Il secondo lotto, pur collocandosi in overbooking rispetto alla dotazione finanziaria originaria, ha ottenuto l’autorizzazione del Tavolo istituzionale a utilizzare le economie maturate nella fase di attuazione del CIS.

“Non stiamo semplicemente portando avanti un intervento di restauro – prosegue il sindaco Franz Caruso – ma stiamo dando concretezza a una precisa idea di città, nella quale il patrimonio storico non è soltanto testimonianza del passato da custodire, ma una risorsa viva da mettere a disposizione delle nuove generazioni. La presenza a San Domenico di due corsi universitari dimostra che questa visione si sta già traducendo in realtà. Il complesso monumentale sta progressivamente assumendo quella funzione culturale, universitaria e sociale che per lungo tempo è stata auspicata e immaginata. È una soddisfazione particolare poter contribuire a realizzare un obiettivo così importante, raccogliendo un’aspirazione che appartiene alla storia della città e portandola finalmente a compimento”.

“Abbiamo lavorato con determinazione – aggiunge il Primo Cittadino – per rendere possibile questo ulteriore intervento, ampliando così le prospettive di recupero dell’intero complesso. L’autorizzazione all’utilizzo delle economie del CIS testimonia, inoltre, quanto sia importante fare squadra tra istituzioni per trasformare le risorse disponibili in nuove occasioni di crescita e rigenerazione urbana”.

Il secondo lotto, pur configurandosi come intervento autonomo rispetto al primo, è funzionalmente necessario al completamento dell’opera nel suo insieme, contribuendo ad assicurare la piena fruibilità e coerenza architettonica e funzionale del complesso monumentale.

“Il nostro obiettivo – conclude Franz Caruso – è fare di San Domenico uno spazio sempre più vivo, aperto e inclusivo, capace di accogliere e mettere in relazione attività universitarie, culturali e istituzionali. Un luogo nel quale la bellezza dell’architettura e il valore della memoria storica possano dialogare con la formazione, la ricerca e le esigenze della comunità contemporanea”.