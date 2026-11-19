Il mondo della cultura e del giornalismo italiano perde uno dei suoi punti di riferimento più autorevoli e raffinati. La scomparsa di Corrado Augias lascia un vuoto profondo in chiunque abbia amato la divulgazione colta, il rigore intellettuale e la capacità rara di rendere accessibili i temi più complessi della storia, della letteratura e dell’arte.

Autore e volto storico della televisione di qualità, scrittore prolifico e saggista acuto, Augias ha attraversato decenni di vita pubblica italiana mantenendo sempre uno stile inconfondibile, fatto di garbo, misura e curiosità instancabile. Tra i tanti ambiti della sua ricerca, resta esemplare il suo sguardo appassionato e laico sulla figura di Gesù e sulle radici del cristianesimo: pur professandosi ateo, ha dedicato a questi temi pagine di grande profondità storica e umana, dimostrando come il dialogo e il rispetto per il sapere superino ogni steccato ideologico.

Un legame particolare univa Corrado Augias anche alla comunità scolastica telesiana e alla Biblioteca “Stefano Rodotà”, di cui il 23 ottobre scorso avrebbe dovuto aprire gli eventi di celebrazione del decennale. A testimoniare la sua straordinaria disponibilità e gentilezza il messaggio con cui aveva risposto all’invito della Direttrice della Rodotà, Prof.ssa Giacoia: “… la sua lettera testimonia di un impegno — dico la verità — altamente morale. Io purtroppo non posso venire a trovarla perché le mie condizioni di salute non me lo consentono… mi creda, con grande rammarico…i miei più affettuosi auguri per il suo meritorio lavoro.”

Si propose comunque per un incontro a distanza, di cui ci sarebbe volentieri accontentati ricorda oggi con commozione e gratitudine Antonella Giacoia: “Gli risposi di essere assai dispiaciuta per l’occasione persa, soprattutto perché mi ricordava tanto mio padre di cui era molto amico, ed è come se oggi lo avessi perso di nuovo, insieme a questa sua magnifica generazione di intellettuali giornalisti. Solo pochi giorni fa, Augias mi chiedeva di aspettare ancora un po’. Stamattina ci ha lasciati, ne ricordiamo qui lo spessore di giornalista e di studioso, la sua difesa del valore del libro e della lettura, dell’intelligenza naturale. È stato testimone di un giornalismo del garbo e della qualità, di un’altra Rai e forse di un’altra Italia. Molti studenti del Telesio ricorderanno poi l’incontro con lui a Roma, quando fummo ospiti del suo programma. Il primo evento del decennale sarà intitolato alla sua memoria.”

Anche la Dirigenza del Liceo Classico “B. Telesio“ si unisce al cordoglio dell’intera comunità per questa grande perdita:

“La scomparsa di Corrado Augias priva il nostro Paese di un punto di riferimento insostituibile e di un maestro di stile, rigore e passione civile. Per i nostri studenti e per tutta la comunità del Telesio, la sua figura resterà un modello luminoso di come la cultura, il dubbio critico e il rispetto per il pensiero altrui siano i veri pilastri della cittadinanza. Intitolare alla sua memoria l’appuntamento inaugurale del decennale della Biblioteca “Rodotà” sarà il modo più autentico per onorare la sua eredità: continuare a coltivare tra i banchi di scuola quell’amore per i libri, il pensiero critico e la parola ben spesa di cui Corrado Augias è stato per tutta la vita un instancabile testimone.”