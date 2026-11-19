L’Amministrazione comunale rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale, attraverso un’azione di potenziamento e valorizzazione del patrimonio arboreo urbano, con la messa a dimora di nuove essenze arboree e la sostituzione di quelle secche e/o cadute. A questo obiettivo risponde l’approvazione da parte della Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, che questa mattina ha adottato, su proposta del dirigente del settore Ambiente, Giovanni Ramundo, una deliberazione con la quale è stato approvato un apposito intervento di potenziamento e valorizzazione del patrimonio arboreo cittadino. Il progetto di rigenerazione del verde urbano prevede, in continuità con le precedenti attività volte a potenziare le infrastrutture verdi, la messa a dimora di essenze arboree in diverse località del territorio comunale. Le risorse che saranno investite dall’Amministrazione comunale per questo nuovo piano di azione a tutela della sostenibilità ambientale sono pari a 218 mila euro.

“Ci saremmo potuti crogiolare – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – nel risultato ottenuto dalla città di Cosenza nell’ultimo Rapporto sull’Ecosistema Urbano 2026 di Legambiente e Ambiente Italia, realizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che ha valutato in termini estremamente lusinghieri la performance fatta registrare dal nostro Comune, termometro delle buone pratiche ambientali di cui la città che mi onoro di guidare è stata capace nel corso del mio mandato e, nell’ultimo anno, ma vogliamo guardare avanti e, senza stare con le mani in mano, abbiamo inteso varare in giunta un nuovo percorso in grado di migliorare ancora di più la nostra performance. Il nostro nono posto nella top ten nazionale di Legambiente che ci ha premiato come prima tra le città del Sud, ci vede, inoltre, al quarto posto per alberi ogni 100 abitanti in aree di proprietà pubblica. Cosenza conta circa 46.000 alberi (circa 1500 alberi piantati nell’ultimo anno rispetto all’anno scorso) che porta ad avere un indicatore medio di circa 72 alberi ogni 100 residenti. Un risultato che ci inorgoglisce, ma che non ci fa adagiare sugli allori ed il piano che abbiamo varato in Giunta va proprio nella direzione di perseguire risultati ancora migliori. Ecco perché abbiamo adottato strategie ed azioni di forestazione, finalizzate all’incremento degli spazi verdi e a una migliore gestione degli stessi, con l’obiettivo di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e contenere la formazione di isole di calore. Il nostro intento è da una parte promuovere interventi atti a prevenire le emissioni climalteranti, impegnando risorse a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, e, dall’altro, guardare con attenzione al decoro urbano, garantendolo anche attraverso la cura e la valorizzazione delle infrastrutture verdi, componenti essenziali dell’arredo urbano, la cui funzione è quella di concorrere a migliorare la gradevolezza estetica degli spazi pubblici, la loro fruibilità e la loro vivibilità complessiva. Il nostro fine ultimo – ha concluso Franz Caruso – è quello di migliorare progressivamente le performances ambientali della nostra città in prospettiva green, nella piena consapevolezza che gli alberi rappresentano i migliori alleati nella lotta al cambiamento climatico”.