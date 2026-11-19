Ventisei appuntamenti realizzati, oltre 1.000 partecipanti coinvolti e altre cinque edizioni già in programma. Sono i numeri che raccontano lo straordinario successo di «Colazione nell’Alveare», il progetto promosso dall’azienda biologica Apicoltura Fratelli Garasto di Calopezzati, guidata dai fratelli Gianluigi e Saverio Garasto.

Un’iniziativa nata il 25 luglio 2026 e diventata, in meno di quattro mesi, un’esperienza sempre più apprezzata, capace di richiamare adulti, bambini e intere famiglie desiderose di scoprire il mondo delle api, conoscere le caratteristiche del miele biologico e vivere una mattinata all’insegna della natura e della convivialità.

Numeri particolarmente significativi per un progetto che ha scelto, fin dall’inizio, di mantenere la partecipazione completamente gratuita, mettendo al centro la divulgazione, l’accoglienza e il rapporto diretto tra produttori e consumatori.

DAL 25 LUGLIO A OGGI: 26 ESPERIENZE E OLTRE MILLE PERSONE COINVOLTE

L’idea iniziale era semplice quanto ambiziosa: aprire le porte dell’azienda e permettere ai visitatori, soprattutto bambini, di scoprire tutto ciò che si nasconde dietro un vasetto di miele biologico. Non soltanto un prodotto alimentare, ma il risultato di un lavoro complesso, di una profonda conoscenza della natura e di un rapporto quotidiano con le api e con il territorio.

È nata così «Colazione nell’Alveare», un’esperienza che unisce la divulgazione apistica alla degustazione sensoriale dei mieli e a una colazione condivisa, preparata con cura dalla famiglia Garasto. Fin dai primi appuntamenti estivi, la risposta del pubblico è stata entusiasmante.

Il passaparola, l’interesse crescente e l’apprezzamento dei partecipanti hanno accompagnato l’evoluzione del progetto, fino a raggiungere un risultato che testimonia concretamente la bontà dell’intuizione iniziale: 26 esperienze organizzate e oltre 1.000 persone accolte in azienda.

Un successo che assume un significato ancora maggiore considerando che l’iniziativa non nasce come una tradizionale attività commerciale, ma come un progetto di conoscenza e valorizzazione del patrimonio apistico calabrese.

DALL’ESTATE ALL’AUTUNNO: UN PROGETTO CHE CRESCE E SI RINNOVA

Il successo delle prime iniziative ha incoraggiato Gianluigi e Saverio Garasto a proseguire anche oltre la stagione estiva. «Colazione nell’Alveare» si è così trasformata in un appuntamento periodico, con una formula ulteriormente perfezionata e un’attenzione crescente alle famiglie del territorio.

Le attività sono state organizzate per consentire ai partecipanti di vivere un’esperienza completa: dall’accoglienza alla conoscenza dell’organizzazione dell’alveare, dalla scoperta delle caratteristiche dei mieli biologici alla degustazione sensoriale, fino alla colazione conclusiva.

Un percorso che valorizza il lavoro degli apicoltori, sensibilizza sull’importanza delle api per gli ecosistemi e permette ai visitatori di conoscere direttamente le persone che si dedicano alla produzione del miele.

L’azienda ha inoltre scelto di privilegiare la qualità dell’esperienza, prevedendo per le edizioni autunnali e invernali un massimo di 30 partecipanti per appuntamento, così da favorire il dialogo, l’interazione e un’accoglienza attenta.

IL 25 OTTOBRE NASCE IL CLUB DEI BAMBINI: UNA NOVITÀ ACCOLTA CON ENTUSIASMO

Una delle tappe più significative di questa evoluzione è stata l’edizione del 25 ottobre 2026, denominata «Il Miele dell’Autunno». In questa occasione, accanto alle tradizionali attività divulgative e alla colazione arricchita dai sapori autunnali, è stato inaugurato il Club dei Bambini.

Uno spazio dedicato ai più piccoli, con disegni, attività creative e momenti di gioco, pensato per offrire anche ai bambini un’esperienza coinvolgente e piacevole. La risposta delle famiglie è stata straordinaria. Mentre gli adulti seguivano le spiegazioni degli apicoltori e partecipavano alle degustazioni, i bambini hanno potuto divertirsi, socializzare e stringere nuove amicizie. Una novità particolarmente apprezzata, che ha contribuito a rendere «Colazione nell’Alveare» ancora più accogliente e adatta alle famiglie. L’introduzione del Club dei Bambini rappresenta anche un esempio concreto della capacità dell’azienda di ascoltare le esigenze dei partecipanti e migliorare progressivamente la propria proposta.

IL 15 NOVEMBRE L’EDIZIONE SPECIALE DI MIELERIE APERTE

Il percorso di crescita ha raggiunto un’altra tappa importante domenica 15 novembre 2026, quando «Colazione nell’Alveare» si è svolta in concomitanza con Mielerie Aperte, il progetto nazionale dedicato alla conoscenza del mondo delle api e del miele, al quale aderisce anche Apicoltura Fratelli Garasto.

Un appuntamento che ha consentito all’azienda calabrese di inserire la propria esperienza in un contesto nazionale, condividendo con altre realtà apistiche l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’apicoltura e alle produzioni di qualità.

La giornata è cominciata all’aperto, sotto gli alberi di eucalipto, approfittando di uno splendido sole autunnale prima dell’arrivo della pioggia. Successivamente, le attività sono proseguite all’interno dell’azienda, dove Gianluigi e Saverio Garasto hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta dell’affascinante organizzazione dell’alveare, del ruolo delle api nella tutela della biodiversità e delle caratteristiche dei mieli biologici prodotti.

Particolarmente apprezzata la degustazione sensoriale, durante la quale i visitatori hanno potuto conoscere profumi, aromi e sapori delle diverse varietà di miele. Anche il Club dei Bambini ha confermato il proprio successo, offrendo ai più piccoli momenti di gioco, creatività e socializzazione. La mattinata si è conclusa con una ricca colazione condivisa, tra castagne, torte, ricotta fresca, pancake e, naturalmente, i mieli biologici dell’azienda.

Un momento conviviale che ha rappresentato ancora una volta l’essenza dell’iniziativa: trasformare la conoscenza di un prodotto in un’esperienza umana fatta di incontri, emozioni e relazioni autentiche.

CALABRIA EXCELLENT ETS: «UN SUCCESSO CHE CI RIEMPIE DI ORGOGLIO»

Grande soddisfazione viene espressa dall’ing. Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione Calabria Excellent ETS, della quale Apicoltura Fratelli Garasto è azienda socia. «Questa iniziativa è la dimostrazione concreta che quando un’impresa ha qualità, visione e capacità di innovare può costruire qualcosa di straordinario, anche partendo da un piccolo centro della nostra Calabria. Come presidente di Calabria Excellent ETS, provo una soddisfazione enorme e un autentico orgoglio nel vedere ciò che Gianluigi e Saverio Garasto stanno realizzando». Infine, Pugliese esprime il proprio orgoglio per l’appartenenza dell’azienda all’associazione «Per Calabria Excellent ETS è motivo di grande orgoglio annoverare tra i propri soci un’impresa come Apicoltura Fratelli Garasto. Gianluigi e Saverio dimostrano che si può fare impresa in Calabria puntando sulla qualità, sull’autenticità, sulla sostenibilità e sull’innovazione. E dimostrano soprattutto che le nostre eccellenze, quando vengono valorizzate nel modo giusto, sono capaci di suscitare interesse, partecipazione ed entusiasmo. A loro e a tutta la famiglia Garasto rivolgo i miei complimenti più sinceri, con l’auspicio che questo straordinario percorso possa continuare a crescere».

CINQUE NUOVE EDIZIONI GIÀ IN PROGRAMMA: SI RIPARTE IL 13 DICEMBRE

Il successo raggiunto non rappresenta un punto di arrivo.

Apicoltura Fratelli Garasto hanno infatti già programmato altre cinque edizioni di «Colazione nell’Alveare», confermando la volontà di dare continuità a un progetto che sta diventando un appuntamento di riferimento per quanti desiderano conoscere il mondo dell’apicoltura.

Il primo dei cinque appuntamenti si svolgerà domenica 13 dicembre 2026, alle ore 10:30, presso la sede aziendale di Calopezzati, in provincia di Cosenza. Anche questa edizione sarà completamente gratuita, con un massimo di 30 partecipanti e il Club dei Bambini dedicato ai più piccoli. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale www.mielegarasto.it.

Dopo 26 appuntamenti e oltre mille partecipanti, l’obiettivo resta quello che ha ispirato la prima iniziativa del 25 luglio: aprire le porte dell’azienda, condividere la passione per le api e dimostrare che le eccellenze calabresi possono diventare protagoniste di esperienze capaci di lasciare un segno.

Perché dietro ogni vasetto di miele c’è un mondo straordinario. E «Colazione nell’Alveare» ha trovato il modo di farlo conoscere, vivere e amare a oltre mille persone.