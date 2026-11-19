Morano e Civita insieme in un percorso pedagogico contro le fragilità e l’isolamento emotivo dei giovani compresi nella fascia di età 15/34 anni e residenti nell’area del Pollino.

Parliamo di un piano finanziato dall’Avviso Pubblico “Giovani Competenti” diramato dalla Regione Calabria (Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità / Dipartimento Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi) rivolto a ragazze/i che desiderino imparare a individuare le proprie emozioni ed esprimerle in maniera sana ed equilibrata. Ragazzi che vogliano, al contempo, acquisire strumenti per evitare reazioni impulsive, ridurre le tensioni legate all’ansia, migliorare il dialogo e l’ascolto nelle relazioni interpersonali, esplorare la propria dimensione interiore.

L’iniziativa, di cui l’Istituto per la Famiglia, di Civita, è soggetto capofila, sorge in un contesto comprensoriale nel quale le opportunità di aggregazione e confronto non sempre sono sufficientemente adeguate a rispondere alle esigenze delle nuove generazioni. L’obiettivo finale è fornire strumenti utili per riconoscere situazioni potenzialmente rischiose, compiere scelte informate e sviluppare una maggiore capacità di ascolto e rispetto reciproco.

«Si tratta di un’ulteriore premura» così il sindaco Mario Donadio e l’assessore Josephine Cacciaguerra che ha seguito direttamente il progetto «attuata dall’Amministrazione comunale verso quel mondo giovanile sovente spettatore inerme e talvolta persino vittima dei rapidi e non sempre positivi cambiamenti della società. Il programma coinvolge la nostra comunità, quella di Civita e quelle dei paesi limitrofi, mirando essenzialmente a favorire l’autoconsapevolezza e generare nuove occasioni di crescita mediante laboratori teorico-pratici. Si potrà partecipare gratuitamente, previa iscrizione e compilazione del consenso da concretizzare al primo appuntamento. Sono previsti complessivamente sedici incontri, di cui otto si terranno a Morano – il primo dei quali è calendarizzato per venerdì 20 novembre, ore 17.00, nei locali dello “Spazio Empatia” (Chiostro San Bernardino) – e otto a Civita».

L’approccio è di tipo interattivo, con riflessioni condivise, esercizi guidati, dinamiche di gruppo, role playing e tecniche di respirazione. Saranno al centro di focus specifici la sessualità, l’uso dei social, il cyberbullismo, le conseguenze dei comportamenti online, l’autostima, la gestione dell’ansia, l’affettività, le famiglie. Tra gli ambiti di intervento figurano la profilassi delle infezioni sessualmente trasmissibili, l’informazione sulla contraccezione, la promozione di vincoli affettivi equilibrati e rispettosi.