Dramma nella giornata di oggi a Paola, dove una donna di 84 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana stava passeggiando lungo il lungomare della cittadina tirrenica quando, per cause in corso di accertamento, è stata improvvisamente travolta da un veicolo in transito.

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, constatate le condizioni disperate della donna a seguito del violento impatto, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferirla con la massima urgenza presso l’ospedale di Cosenza. Nonostante la tempestività del trasporto, i traumi riportati si sono rivelati fatali e l’84enne è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio bruzio.