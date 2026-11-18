Una giornata importante per Longobucco, la Valle del Trionto e l’intero territorio silano e ionico. Difatti, l’inaugurazione del primo lotto dei lavori della strada Sila-Mare, con la riapertura del viadotto Ortiano 2 sulla SS177 (crollato nel 2023) rappresentano un passo significativo verso il superamento dell’isolamento delle comunità montane e il ripristino di un collegamento strategico tra la Sila e la costa ionica.

La UST CISL provinciale di Cosenza, invitata a partecipare all’iniziativa, è stata presente con una delegazione, guidata dal segretario generale Michele Sapia, con le Federazioni FILCA CISL e FIT CISL Territoriali, rappresentate rispettivamente dai segretari Francesco Delicato e Antonio Domanico e dai Responsabili Comunali della UST CISL, Francesco Madeo (Longobucco), Franco Ventarola e Roberto Bruno (Corigliano-Rossano).

Il segretario Sapia ha sottolineato il valore sociale dell’infrastruttura e la necessità di proseguire con determinazione verso il completamento dell’intera opera.

«Oggi è una bella giornata perché si rimargina una ferita stradale che per troppo tempo ha penalizzato giovani, lavoratori e anziani di Longobucco e della Valle del Trionto – ha dichiarato Sapia. Un risultato frutto del lavoro sinergico tra Anas, imprese edili, Regione Calabria, Comune di Longobucco, parti sociali e delle maestranze nei cantieri, che ringraziamo.

Un percorso sul quale la CISL ha mantenuto alta l’attenzione, esaltando l’importanza del confronto con Anas, chiedendo la costituzione di un tavolo permanente di confronto, certezze sui tempi e sulle risorse, e sull’avanzamento dei lavori. Il nostro impegno – ha proseguito Sapia – non si ferma a questo traguardo. La Sila-Mare è un progetto avviato nel lontano 1991 e oggi più che mai occorre guardare avanti, trasformando questo risultato in un nuovo punto di partenza. Diverse sono le priorità: il completamento dei lavori del quarto lotto e l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per il quinto; la garanzia della sicurezza nei cantieri; il rafforzamento degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio montano lungo la strada Sila-Mare attraverso adeguate misure preventive e protettive. Fondamentale, inoltre, proseguire il confronto nell’ambito del tavolo permanente sindacale presso Anas, affinché la qualità della viabilità, la sicurezza e il diritto ai servizi delle comunità montane rimangano al centro dell’azione istituzionale.

Garantire buona viabilità per le aree interne – ha concluso il segretario generale – significa mobilità, accesso ai servizi, sviluppo e nuove opportunità, contrasto allo spopolamento. Continueremo a fare la nostra parte affinché la Sila-Mare diventi finalmente un’opera compiuta, capace di unire territori e offrire nuove prospettive».