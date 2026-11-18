C’è anche il Comune di Saracena, in provincia di Cosenza, tra gli enti premiati nell’ambito del concorso “La migliore pratica urbanistica”, indetto dall’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui fanno parte oltre 500 comuni a vocazione vitivinicola. La premiazione si è svolta a Firenze nel corso della manifestazione Urbanpromo, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, che fornisce collaborazione tecnica e scientifica all’iniziativa.

Il premio è rivolto ai Comuni e agli Enti territoriali che hanno in corso un processo di pianificazione e progettazione territoriale e urbanistica attento allo sviluppo sostenibile del territorio e nel quale assume rilievo la pianificazione delle zone di pregio vitivinicolo che hanno attivato o che hanno in corso di attivazione buone pratiche di progetti locali coerenti con le tematiche delle linee metodologiche redatte da Città del Vino.

Saracena ha presentato il progetto “Borgo delle Eccellenze enogastronomiche nel Labirinto del Gusto: rigenerazione del centro storico, Casa del Moscato e completamento dell’area delle cantine”, ottenendo una menzione speciale nella sezione “Buona pratica”.

Il sindaco Renzo Russo dichiara: “Il progetto rappresenta la sintesi di una strategia che ha messo in relazione la riqualificazione del centro storico, il recupero del patrimonio pubblico, la valorizzazione della cultura vitivinicola, la Casa del Moscato e il collegamento con le cantine e i luoghi della produzione. Il nostro punto di partenza è stato il Moscato Passito al Governo di Saracena. Un vino raro, dal metodo produttivo unico, riconosciuto tra i Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria e tutelato come Presidio Slow Food. Ma soprattutto un patrimonio di saperi, gesti, famiglie, paesaggio e memoria collettiva che ha attraversato i secoli e che oggi continua a identificare il nostro paese. Abbiamo compreso che non sarebbe bastato promuovere il Moscato come eccellenza enologica. Dovevamo fare un passo ulteriore: trasformare un prodotto del territorio in un prodotto territorio. Significava restituire centralità al borgo nel quale quella tradizione è nata, migliorare la qualità degli spazi pubblici, creare luoghi di accoglienza e divulgazione e costruire nuove relazioni tra produttori, cittadini e visitatori. È questa la visione che ha accompagnato il recupero di piazze, vicoli, scalinate e percorsi del nostro centro storico. Non abbiamo voluto realizzare interventi scollegati tra loro, ma ricomporre un tessuto urbano e sociale, restituendo funzione e dignità a luoghi che raccontano la storia di Saracena”.

Saveria Sesto, autrice del volume “Il Moscato di Saracena. Storie di donne e di uomini”, rimarca che “l’esigenza di dare struttura al ‘Pianeta Moscato di Saracena’, che pur essendo appena un satellite nel panorama enoico della Calabria, fa discutere di sé e da nicchia, assurge a eccellenza dando luce al settore, a Saracena e agli eroici uomini e donne che vi lavorano, rinvigorendo la storia antica su cui poggia la sua notorietà”.