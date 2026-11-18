Si terrà martedì 24 novembre 2026 alle ore 15:00 all’interno della Sala consiliare del comune di Praia A Mare, l’incontro “Il Pronto Intervento Sociale e la rete dei servizi territoriali: focus group operativo a Praia A Mare per rafforzare la collaborazione locale”.

L’incontro è promosso dall’Associazione Gianfrancesco Serio ETS, dalla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde e dall’Ambito Territoriale Sociale Praia – Scalea ed è rivolto agli attori istituzionali e professionali del territorio.

Obiettivo del focus group è la definizione dei Protocolli d’Intesa per una gestione coordinata ed efficace delle emergenze sociali attraverso la condivisione degli iter procedurali di intervento.

Si sottolinea che il Pronto Intervento Sociale è un servizio riconosciuto tra i LEPS, Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali.

Il Pronto Intervento Sociale Ambito Territoriale Sociale Praia – Scalea è raggiungibile al numero verde 800 020939 attivo h24 e si attiva in emergenza ed urgenza in casi di: grave isolamento o fragilità sociale, emergenza abitativa, in presenza di minori in stato di abbandono o minori stranieri non accompagnati, in presenza di anziani isolati e a rischio di incolumità psico-fisica, in presenza di vittime di violenza e di tratta.

Ad attivarsi in presenza di segnalazioni, la rete di figure professionali specializzate quali assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori, operatori sociosanitari. Alle segnalazioni seguono interventi tempestivi volti a fronteggiare situazioni di emergenza e urgenza sociale, attraverso una prima valutazione del bisogno, l’attivazione delle risposte necessarie e il raccordo con i servizi competenti.

Si ricorda, inoltre, che il focus group si rivolge ai soggetti coinvolti di tutti i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale: Praia a Mare (Comune Capofila), Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, San Nicola Arcella, Papasidero, Santa Domenica, Santa Maria Del Cedro, Tortora, Scalea, Verbicaro.