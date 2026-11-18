Approvata dalla Giunta comunale di Diamante, guidata dal sindaco Achille Ordine, la proposta di deliberazione per il conferimento della civica benemerenza con la consegna delle chiavi della Città al Professor Mario Pagano, profondamente legato a Diamante e alla sua comunità. Un uomo, un professionista attento, che ha dedicato oltre quarant’anni della propria attività alla comunicazione, alla promozione sociale, culturale, sportiva e turistica del territorio, accompagnando e raccontando, attraverso il proprio lavoro, la crescita e le trasformazioni della Città. La delibera approderà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva del riconoscimento, come da regolamento.

«Il suo spessore umano e professionale hanno accresciuto il valore della nostra Città, raccontando e documentando, attraverso l’emittente TeleDiamante, la storia, le tradizioni, l’identità di una comunità in crescita. Insieme alla propria famiglia e ai propri collaboratori, il Professor Pagano, con passione, professionalità e costante attenzione alla vita comunitaria, ha trasformato infatti TeleDiamante da semplice emittente locale in un autentico patrimonio identitario della Città. Eventi, personaggi, vicende amministrative e politiche, manifestazioni, tradizioni, momenti di festa, iniziative sportive e occasioni di partecipazione popolare, grazie all’intuito, alla passione e alla professionalità del Professor Mario Pagano, sono diventati parte di quella memoria audiovisiva collettiva, pienamente fruibile da chiunque», dichiara il Sindaco Ordine. Annunciando che appena sarà completato l’iter, verranno resi noti data e orario della cerimonia di conferimento che dovrebbe tenersi nel corso delle iniziative previste nel mese di dicembre 2026 in occasione dell’anniversario della fondazione di TeleDiamante.

«Il conferimento delle Chiavi della Città al Professor Mario Pagano, gli eminenti meriti da lui conseguiti nel corso di oltre quarant’anni di attività nel campo della comunicazione e della promozione sociale, culturale, sportiva e turistica, assieme al suo costante contributo alla valorizzazione dell’identità e dell’immagine della Città di Diamante, sono motivo di riconoscenza e gratitudine dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Diamante», conclude il sindaco Achille Ordine.