Si è tenuto ieri 17 novembre, nella suggestiva cornice della biblioteca diocesana “Monsignor Giovanni Mele” di Lungro, il convegno “Coraggio e Fede”. ​

L’evento, moderato da Gianfranco Bonofiglio, direttore de “La Voce Romana”, ha visto gli interventi di Mons. Donato Oliverio, Vescovo dell’eparchia di Lungro; Umile Groccia, sopravvissuto all’attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya; Lucia De Fiore, Presidente dell’Associazione “Un giusto tra le Nazioni Angelo De Fiore”; l’Avvocato Emilio Greco; il Maresciallo Ord. Antonio R. Coppola, Comandante della Stazione Carabinieri di Lungro e la poetessa Annalina Paradiso.

All’iniziativa è intervenuta anche l’Avvocato Filomena Falsetta, “Responsabile dei Rapporti con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine” del Deputato della Repubblica Onorevole Simona Loizzo,

la quale ha portato il saluto istituzionale del Deputato alle autorità civili, militari ed ecclesiastiche presenti in sala, al Vescovo di Lungro S.E. Mons. Donato Oliverio, all’Arma dei Carabinieri di Lungro e al suo Comandante di Stazione il Maresciallo Ordinario Antonio Coppola, alla Questura di Cosenza e alla Dott.ssa Tiziana Scarpelli in rappresentanza del Questore Antonio Borelli, ai rappresentanti della Guardia di Finanza, al Reggimento Bersaglieri di Cosenza e al pubblico presente in sala.

L’Avvocato Falsetta, a nome del Deputato, ha ringraziato le Forze dell’Ordine per il servizio reso quotidianamente alla comunità con coraggio e dedizione, esprimendo la vicinanza della Parlamentare a questo appuntamento per la sua portata non solo storica e culturale, ma profondamente contemporanea, nonchè il Suo plauso ai promotori del convegno e all’Associazione “Angelo De Fiore – Un Giusto tra le Nazioni”, fondata dalla Presidente Lucia De Fiore per tramandare la memoria storica e civile del Questore calabrese.

Coraggio e Fede, – dichiara Loizzo in una nota a margine del convegno -, è un binomio indissolubile, una bussola indispensabile per chi serve lo Stato e per l’intera comunità in una società sempre più complessa e attraversata da tensioni sociali, ed è bello che oggi questa bussola ci venga

offerta proprio qui a Lungro, cuore pulsante della cultura e della spiritualità arbëreshe, così ben rappresentata dalla guida di Monsignor Oliverio, la cui presenza testimonia che la fede non è mai un’entità astratta, ma un criterio vivo che ispira l’impegno civile, illumina il servizio delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine e restituisce dignità al nostro territorio.

Mi preme ringraziare, ancora – continua Loizzo -, la Presidente dell’Associazione “Un Giusto tra le Nazioni” Lucia De Fiore, per la sua dedizione nel custodire una memoria familiare che vive nell’esempio del Questore Angelo De Fiore, offrendo alle nuove generazioni un modello concreto di leadership etica.

Ringrazio, infine, il Presidente della sezione ANSI di Cosenza, il Sergente Maggiore Umile Groccia, il cui nobile gesto compiuto durante l’attentato di Nassiriya ci richiama ogni giorno ad una responsabilità collettiva ed educativa non più rimandabile verso i nostri giovani, ai quali dobbiamo far comprendere che chi indossa una divisa non è una controparte, ma è la parte che integra e completa la loro stessa statura di cittadini liberi, democratici, coraggiosi e saldi nella fede – conclude.