“In merito alle dichiarazioni diffuse da alcuni consiglieri di minoranza sul mancato rinvio della seduta del Consiglio comunale prevista per il prossimo 24 novembre, riteniamo doveroso ristabilire la verità dei fatti, chiarendo alcuni passaggi che nella loro ricostruzione sono stati omessi.

Innanzitutto è bene precisare che il Consiglio comunale è stato convocato nel pieno rispetto dei regolamenti e dei termini previsti. La richiesta preventiva di spostamento avanzata dal gruppo “Per Amore di Cassano” è stata regolarmente esaminata nel corso della Conferenza dei capigruppo, sede deputata alle decisioni relative al regolare svolgimento del Consiglio comunale. Alla riunione, tuttavia, i rappresentanti dello stesso gruppo non hanno partecipato.I capigruppo presenti hanno verificato ogni possibile soluzione, dovendo però prendere atto dell’impossibilità concreta di individuare una data alternativa compatibile con le disponibilità degli altri consiglieri e, soprattutto, con gli impegni istituzionali già assunti dal Sindaco, che nella seconda metà della settimana successiva sarà fuori sede. A ciò si è aggiunta la necessità di non rinviare ulteriormente una seduta chiamata ad affrontare questioni amministrative urgenti e non più differibili.Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale hanno del resto ampiamente dimostrato fin dall’inizio, in tutte le sedute finora svolte, una costante apertura al dialogo e al confronto con tutte le forze politiche, andando spesso anche ben oltre la normale dialettica istituzionale. Parlare oggi di mancanza di rispetto istituzionale è davvero ingeneroso e non corrisponde pertanto alla realtà dei fatti.La vicenda impone tuttavia una chiara lettura politica. L’istanza del gruppo “Per Amore di Cassano”, i cui tre consiglieri si sono dichiarati tutti contemporaneamente indisponibili per il 24 novembre, presentava già elementi quantomeno singolari. Nonostante ciò, è stata valutata con tutta l’attenzione necessaria. Le polemiche sollevate subito dopo confermano però il sospetto che dietro quella richiesta non vi fosse una reale volontà di partecipare, bensì un espediente costruito ad arte per evitare l’aula nel momento in cui occorre esprimersi nel merito.Del resto, le tematiche da discutere il 24 novembre spiegano molte cose. Il Consiglio sarà chiamato infatti soprattutto ad approvare le somme urgenze relative agli interventi eseguiti dopo l’esondazione del fiume Crati. Si tratta di opere indispensabili per fronteggiare le conseguenze di un evento che ha colpito duramente il nostro territorio e le famiglie di contrada Lattughelle, Scafo e Laghi di Sibari, e di imprese che hanno già lavorato e attendono legittimamente il riconoscimento e la liquidazione delle proprie spettanze.Con la pausa natalizia alle porte, un ulteriore rinvio dell’assise civica ai primi giorni di dicembre avrebbe ridotto drasticamente tempi già molto stretti, compromettendo la possibilità di completare gli adempimenti amministrativi e di saldare le ditte prima delle feste.È evidente che dietro questa polemica non ci sia una reale impossibilità, ma una precisa strategia per evitare di prendere una posizione chiara su un provvedimento così importante per la città”.

I Capigruppo consiliari presenti alla Conferenza del 17 novembre

Chiara Alario

Antonello Avena

Annamaria Bianchi

Federica D’elia

Luigi Garofalo

Domenico Pisciotti