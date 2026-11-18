Il giorno 10 novembre 2026 nella sala della biblioteca comunale della Città di Amantea, alle ore 16:30, si è tenuto il primo report promosso dal Comune di Amantea per illustrare alla cittadinanza il Dossier relativo alla candidatura di Amantea a Capitale della Cultura Italiana 2029.

Sono intervenuti al tavolo dei relatori il Sindaco Dott. Vincenzo Pellegrino, il Vicesindaco Prof.ssa Caterina Policicchio, il Funzionario del Comune Dott. Emilio Caruso, il Presidente di Energia Calabria Ing. Antonio Anelo (in collegamento online), il Presidente del Comitato Scientifico di Energia Calabria Ing. Nicola De Nardi, l’Architetto Teresa Piluso e l’Energy Specialist Silvio Biafore, componenti del Team di progetto.

L’incontro ha visto una straordinaria e affollata partecipazione e rappresentanza del tessuto sociale, culturale e scolastico del territorio, registrando la presenza di: l’Istituto d’Istruzione Superiore (I.I.S.) con il Vice Preside Gianfranco Stocco; l’Associazione Artegianato con la Presidente Teresa Marano; l’Associazione “Il Volo delle Comete” con Aurelio Longo; l’Associazione “Centro Storico” con il Presidente Gianludovico De Martino; l’Associazione Fidapa Amantea con la Presidente Monica Osso, la Past President e Referente Gemellaggi Nazionale Giusi Porchia e la socia Anna Lorelli; l’Associazione Inner Wheel con la Past President Gabriella De Simone; l’Associazione Rotary Al-Mantiah con la Presidente Maria Marrapodi; e i Volontari della Biblioteca Comunale di Amantea con Giuseppe Tonnara.

Dopo i saluti istituzionali, ha preso la parola il Presidente di Energia Calabria in collegamento online, illustrando come il Dossier configuri una mappa strategica e un sistema organico di azioni e progetti strutturati in sedici capitoli chiave del piano.

INDICE DEL DOSSIER: Introduzione istituzionale: visione, patto civico e pilastri politici , Concept. Identità, storia, architettura e background culturale , Palinsesto degli eventi e cronoprogramma strategico , Governance, modello di gestione e partecipazione, Piano di comunicazione e marketing territoriale, Impatto turistico atteso e indicatori economici, Piano di accessibilità universale e inclusione sociale , Network internazionale, partnership e progetto giovani , Museo “Storia e Innovazione”: memoria millenaria e futuro, Amantea nel mondo: “La Casa delle Radici e dei Ritorni” Città verde e cambiamenti climatici , Riduzione costi energetici, uscita dalla salvaguardia elettrica , Quotidiano Agenda 2030 Cibo, turismo e cultura: “La Mensa del Tirreno: Memoria, Cibo e Accoglienza” Budget e piano di sostenibilità finanziaria, KPI, framework di monitoraggio e valutazione d’impatto , Legacy: l’eredità trasmessa di Amantea 2029.

Il Dossier si articola in particolare su quattro ambiti fondamentali: patrimonio e cultura, giovani e comunità, accessibilità e accoglienza, innovazione e sostenibilità.

Nel corso della relazione sono stati illustrati i tre scenari finanziari — Faro Minimo da 1,2 M€, Consolidamento da 2,4 M€ e Programma Completo da 3,5 M€ — sottolineando le coperture previste ,tra cui i fondi MiC condizionati alla vittoria e i cofinanziamenti regionali, nazionali e privati. Infine, è stata descritta la Governance con la Fondazione di Partecipazione “Amantea 2029” e l’importanza della Legacy, intesa come l’eredità duratura di competenze, servizi e cooperative giovanili che resteranno alla comunità oltre il 2029.

L’incontro è proseguito con l’intervento dell’Architetto Teresa Piluso, che ha illustrato la parte architettonica e storica della città di Amantea inserita nel Dossier, ricordando che il documento integrale è consultabile online all’indirizzo: https://comune.amantea.cs.it/amantea-2029-dal-mare-alla-storia/

Il Presidente CTS di Energia Calabria, Ing. Nicola De Nardi, ha illustrato pi le proposte più innovative relative alla seconda parte del Dossier .In particolare, è stato descritto come verrà realizzato il Museo della Storia e dell’Innovazione, strutturato in tre ambienti distinti. Il primo ambiente ospiterà reperti archeologici e documenti storici, valorizzando anche materiali attualmente custoditi da collezionisti privati. Il secondo ambiente offrirà un’esperienza digitale avanzata gestita dall’intelligenza artificiale, capace di interagire in tempo reale e rispondere ai quesiti dei visitatori. Il terzo ambiente consisterà in una grande sala per l’Agorà congressuale, concepita per ospitare convegni, seminari e incontri periodici online (nazionali e internazionali) grazie a specifiche dotazioni tecnologiche. La gestione del Museo sarà affidata dal Comune a una cooperativa di comunità composta da giovani del territorio, appositamente formati prima dell’inaugurazione della struttura, che troverà spazio all’interno di un palazzo nobiliare o in un’altra sede idonea individuata in seguit dall’Amministrazione.

Il Polo Scolastico rappresenta un pilastro fondamentale per il coinvolgimento delle nuove generazioni. La Città Verde, con il coinvolgimento dei giovani nella realizzazione del quotidiano online “Agenda 2030” in collaborazione con ASVIS, e il Porto Verde, con l’hub di idrogeno verde previsto, completano la visione di transizione ecologica e sviluppo sostenibile della costa. Per rafforzare ulteriormente la candidatura, il Dssier prevede un audit energetico strategico finalizzato alla riduzione dei costi energetici (un risparmio per oltre un milione di euro all’anno ,relativi al patrimonio comunale e alla depurazione) e all’uscita definitiva dallo stato attuale di salvaguardia elettrica. In seguito, sono intervenuti diverse Associazioni, cittadini e cittadine, esprimendo entusiasmo e approvazione sul Dossier e qualche dubbi e richiesta chiarimenti.

Alle ore 19 la riunione è stata sciolta.