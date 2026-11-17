Il sindaco Franz Caruso, parteciperà domani, mercoledì 18 novembre, nella sede della Provincia di Cosenza, all’incontro promosso dal presidente Biagio Faragalli, che vedrà la partecipazione anche dei sindaci di Rende, Montalto Uffugo ( lo stesso presidente Faragalli) e Castrolibero. La riunione è stata convocata per esaminare la proposta di Statuto predisposta dal Comune di Rende e avviare un percorso condiviso per la realizzazione di un’Unione dei Comuni.

“Un appuntamento importante – afferma Franz Caruso – che rappresenta un’occasione concreta per rilanciare il confronto istituzionale sul futuro dell’area urbana cosentina. Una questione strategica che pone al centro la necessità di superare la frammentazione amministrativa e costruire una governance territoriale capace di affrontare insieme le sfide dello sviluppo. Non possiamo continuare a pensare il futuro dei nostri territori dentro i confini dei singoli Comuni, quando economia, infrastrutture e servizi hanno ormai una dimensione sovracomunale.

Condivido la necessità di accelerare il percorso dell’Unione dei Comuni. Ma l’integrazione istituzionale non si misura soltanto con i tempi di elaborazione di uno Statuto: si misura soprattutto con le iniziative concrete, la capacità di programmare e la volontà di assumere decisioni.

Non siamo, comunque, rimasti fermi. Insieme ai sindaci di Rende, Sandro Principe, e di Castrolibero, Francesco Serra, abbiamo chiesto alla Camera di Commercio di Cosenza e all’Istituto Tagliacarne un nuovo studio tecnico-scientifico e strategico sull’area urbana. Vogliamo uno strumento autorevole, fondato su dati e analisi, per programmare in maniera integrata lo sviluppo economico, le infrastrutture e i servizi. L’Unione deve essere uno strumento operativo, non un contenitore formale.

Rispetto alle sollecitazioni di Sandro Principe, ritengo che il confronto sullo Statuto debba riprendere e concludersi in tempi certi. L’incontro di domani può rappresentare un passaggio significativo in questa direzione. Voglio però essere chiaro: dopo il confronto, sullo Statuto deve pronunciarsi la maggioranza consiliare”

“C’è poi un’altra questione fondamentale – prosegue il Primo Cittadino – l’Unione deve nascere con una visione territoriale aperta, coinvolgendo sin da subito anche gli altri Comuni che gravitano intorno all’area urbana cosentina. Non possiamo limitarci a Cosenza, Rende e Castrolibero per immaginare soltanto in seguito l’allargamento. Dobbiamo aprire immediatamente il confronto con le comunità delle Serre Cosentine, del Savuto e con gli altri Comuni del comprensorio. È questa la dimensione territoriale adeguata alle relazioni economiche, sociali e infrastrutturali già esistenti.

Del resto, sostengo da tempo non soltanto la prospettiva della città unica, ma soprattutto quella di un’area metropolitana, capace di valorizzare l’intero territorio.

La mia visione si ispira al riformismo gradualista: cambiare con coraggio, attraverso percorsi seri e condivisi. La gradualità non deve diventare immobilismo e il confronto non può essere un alibi per rinviare le decisioni.

L’Unione deve essere il primo passo per associare servizi e funzioni strategiche: mobilità, trasporti, rifiuti, politiche sociali, pianificazione territoriale e sviluppo economico. È così che possiamo migliorare i servizi, utilizzare meglio le risorse pubbliche e offrire risposte più efficaci ai cittadini, senza rinunciare alle identità delle singole comunità”.

“Non mi interessano le polemiche né le primogeniture – conclude Franz Caruso -. Mi interessano i risultati. Per questo considero l’incontro promosso dal presidente della Provincia, Biagio Faragalli, un’opportunità da cogliere per rilanciare il confronto istituzionale, mettere al centro il lavoro già avviato, discutere la proposta di Statuto e aprire contestualmente il progetto agli altri Comuni dell’area urbana allargata.

Il futuro delle nostre comunità non si costruisce con le dichiarazioni, ma con le decisioni e la capacità di amministrare insieme. L’Unione dei Comuni deve essere il laboratorio concreto di questa nuova stagione riformista e il punto di partenza di una vera strategia metropolitana per Cosenza e il suo territorio”.