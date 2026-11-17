Domenica 15 novembre 2026 una delegazione dell’Iti “A. Monaco” ha preso parte a Roma
alla “Corri Libera 5K”, una grande manifestazione nazionale voluta e patrocinata dal
Ministero per le Pari Opportunità, in collaborazione con i Ministeri dello Sport e
dell’Istruzione.
L’evento ha riunito migliaia di cittadini uniti dalla volontà di dire basta a quella che resta
una delle ferite più profonde e dolorose della nostra società. La presenza dell’Istituto
assume un valore ancora più grande se si considera che la Calabria è stata una delle sole
cinque regioni italiane invitate ufficialmente all’iniziativa, attraverso l’Ufficio di Educazione
Fisica, Motoria e Sportiva dell’USR Calabria. Insieme al “Monaco”, hanno rappresentato la
nostra regione il Liceo Scientifico “Scorza”, l’I.I.S. “Valentini” di Castrolibero, l’I.C.
“Alcmeone” di Crotone e l’I.I.S. di Diamante-Praia.
Portare i banchi di scuola in una piazza così importante non è stato solo un gesto simbolico,
ma un vero momento di crescita civile. La violenza di genere non si combatte soltanto con
le leggi, ma soprattutto attraverso l’educazione, il rispetto quotidiano e la consapevolezza.
Coinvolgere direttamente gli studenti significa affidare questo messaggio a chi domani sarà
chiamato a guidare il Paese, a costruire la società del futuro e a governarla con maggiore
sensibilità, giustizia e responsabilità.
La rappresentativa del Monaco è stata accompagnata dalle docenti Referenti e Funzioni
Strumentali, la prof.ssa Rosella Gullo (area Inclusione) e la prof.ssa Giulia Ragadali (area
Benessere docenti e studenti), dal Prof. Luciano Bove che ha coordinato tutta la delegazione
e ha potuto contare sulla partecipazione della Dirigente Scolastica, la prof.ssa Fiorangela
D’Ippolito, che da sempre segue con grande attenzione e impegno le tematiche legate al
rispetto e all’inclusione.
Accanto alla gara competitiva, la manifestazione prevedeva una corsa non competitiva
aperta a tutti coloro che desideravano far sentire la propria voce. Gli studenti hanno
affrontato un percorso di cinque chilometri straordinario, immerso tra i monumenti storici
della Capitale fino al traguardo sullo sfondo del Colosseo. Lungo il tragitto non sono
mancati i momenti di sosta e riflessione, grazie agli interventi di vari testimonial e alla
presenza di totem interattivi dedicati alla sensibilizzazione sul tema.
Un plauso particolare va a Simone Volpentesta (III A Elettrotecnica), che ha tagliato il
traguardo con l’ottimo tempo di 38’25”, ma il ringraziamento più grande va a tutti gli
studenti che hanno accolto con entusiasmo questo invito, portando a termine il percorso e
dimostrando grande maturità:
Oscar Pisano (III A Elt.)
Noemi Forte e Laura Bruno (V A Eln.)
Martina Cuscino, Giorgia Spaccarotella e Maria Asia Piattello (III C Inf.)
Desirè Gagliardi e Luisa D’Ippolito (V A Tel.)
Il “Monaco” di Cosenza in marcia a Roma contro la violenza sulle donne
Domenica 15 novembre 2026 una delegazione dell’Iti “A. Monaco” ha preso parte a Roma