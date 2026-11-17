Domenica 15 novembre 2026 una delegazione dell’Iti “A. Monaco” ha preso parte a Roma

alla “Corri Libera 5K”, una grande manifestazione nazionale voluta e patrocinata dal

Ministero per le Pari Opportunità, in collaborazione con i Ministeri dello Sport e

dell’Istruzione.

L’evento ha riunito migliaia di cittadini uniti dalla volontà di dire basta a quella che resta

una delle ferite più profonde e dolorose della nostra società. La presenza dell’Istituto

assume un valore ancora più grande se si considera che la Calabria è stata una delle sole

cinque regioni italiane invitate ufficialmente all’iniziativa, attraverso l’Ufficio di Educazione

Fisica, Motoria e Sportiva dell’USR Calabria. Insieme al “Monaco”, hanno rappresentato la

nostra regione il Liceo Scientifico “Scorza”, l’I.I.S. “Valentini” di Castrolibero, l’I.C.

“Alcmeone” di Crotone e l’I.I.S. di Diamante-Praia.

Portare i banchi di scuola in una piazza così importante non è stato solo un gesto simbolico,

ma un vero momento di crescita civile. La violenza di genere non si combatte soltanto con

le leggi, ma soprattutto attraverso l’educazione, il rispetto quotidiano e la consapevolezza.

Coinvolgere direttamente gli studenti significa affidare questo messaggio a chi domani sarà

chiamato a guidare il Paese, a costruire la società del futuro e a governarla con maggiore

sensibilità, giustizia e responsabilità.

La rappresentativa del Monaco è stata accompagnata dalle docenti Referenti e Funzioni

Strumentali, la prof.ssa Rosella Gullo (area Inclusione) e la prof.ssa Giulia Ragadali (area

Benessere docenti e studenti), dal Prof. Luciano Bove che ha coordinato tutta la delegazione

e ha potuto contare sulla partecipazione della Dirigente Scolastica, la prof.ssa Fiorangela

D’Ippolito, che da sempre segue con grande attenzione e impegno le tematiche legate al

rispetto e all’inclusione.

Accanto alla gara competitiva, la manifestazione prevedeva una corsa non competitiva

aperta a tutti coloro che desideravano far sentire la propria voce. Gli studenti hanno

affrontato un percorso di cinque chilometri straordinario, immerso tra i monumenti storici

della Capitale fino al traguardo sullo sfondo del Colosseo. Lungo il tragitto non sono

mancati i momenti di sosta e riflessione, grazie agli interventi di vari testimonial e alla

presenza di totem interattivi dedicati alla sensibilizzazione sul tema.

Un plauso particolare va a Simone Volpentesta (III A Elettrotecnica), che ha tagliato il

traguardo con l’ottimo tempo di 38’25”, ma il ringraziamento più grande va a tutti gli

studenti che hanno accolto con entusiasmo questo invito, portando a termine il percorso e

dimostrando grande maturità:

Oscar Pisano (III A Elt.)

Noemi Forte e Laura Bruno (V A Eln.)

Martina Cuscino, Giorgia Spaccarotella e Maria Asia Piattello (III C Inf.)

Desirè Gagliardi e Luisa D’Ippolito (V A Tel.)