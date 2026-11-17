«Dal 2019 il Frecciarossa Sibari-Bolzano ha percorso quotidianamente oltre mille chilometri senza un cambio, riportando a casa studenti fuori sede e lavoratori emigrati, compresi i circa mille meridionali impiegati nei cantieri del tunnel di base del Brennero. Ora il collegamento viene soppresso e la Calabria lo perde senza che chi governa la Regione abbia alzato la voce per difenderlo». Lo dichiara il portavoce regionale di Europa Verde/Avs, Giuseppe Campana.

«In Alto Adige la partita si è chiusa in poche settimane – prosegue Campana –. I Verdi altoatesini hanno sollevato il caso con l’interrogazione della consigliera provinciale Madeleine Rohrer, la Provincia autonoma ha fatto pressione sulle Ferrovie e il Frecciarossa delle 13.12 per Roma è stato salvato, con le stesse fermate da Trento a Rovereto e da Bologna a Firenze. Ma a Sibari non arriverà più. A Bolzano le istituzioni hanno trattato fino a ottenere il risultato, mentre qui da noi è stata proprio la nostra Regione a cancellarlo».

«L’assessore regionale Gianluca Gallo ha annunciato dal 31 gennaio 2027 un nuovo Frecciarossa da Sibari verso Milano e Torino – rimarca il portavoce di Avs –. Senza voler guastare la festa alla propaganda del centrodestra, chiediamo a Rfi, Trenitalia e Regione di confermare l’annuncio nero su bianco, con orari, fermate, frequenza e data certa di attivazione e di mantenere il convoglio in direzione Bolzano».

«Tutto dipende da un cantiere – sottolinea Campana – quello della galleria Santomarco, in cui Rfi ha programmato i lavori tra il 13 dicembre e il 31 gennaio. Siamo preoccupati perché in Calabria un cantiere ha sempre una data di apertura mentre quella di chiusura non coincide mai con i cronoprogrammi, come sa bene chi attende l’elettrificazione della ferrovia ionica. I primi pali tra Sibari e Catanzaro Lido sono stati piantati il 30 agosto 2018: da allora la linea ha conosciuto mesi di circolazione sospesa, si continua a lavorare e con ogni probabilità servirà un altro stop. Una tela di Penelope che alimenta più di qualche dubbio sul rispetto della tempistica della Santomarco».

«Contestiamo duramente la scelta di Rfi, Trenitalia e Regione di concentrare l’interruzione a cavallo delle feste natalizie – afferma ancora il portavoce regionale di Avs – proprio quando migliaia di calabresi che vivono e lavorano lontano tornano dalle proprie famiglie. Il rientro è già un calvario fra disservizi e collegamenti scarsi, ferroviari e aerei, e a questo si aggiunge la beffa del caro biglietti: guarda caso la Milano-Reggio Calabria è la tratta aerea più cara d’Italia per le feste, con andata e ritorno da 427 euro. È vergognoso e la Regione ha il dovere di intervenire su tutti i fronti, bacchettando quegli stessi amici Ceo con cui si festeggia, come se Lamezia vantasse gli stessi voli del Jfk di New York».

«Chiediamo al presidente Occhiuto di convocare vettori aerei e Trenitalia per calmierare i prezzi nel periodo natalizio e di guardare alla Sicilia, dove la Regione ha introdotto un bonus caro voli per i residenti. A Trenitalia chiediamo invece di dire con chiarezza se da Sibari partirà davvero una nuova Freccia e da quale giorno – conclude Giuseppe Campana –. In Alto Adige una forza ecologista e un’amministrazione determinata hanno difeso un treno al servizio soprattutto dei calabresi. Ci aspettiamo che la Regione Calabria faccia altrettanto per i propri cittadini, prima che anche il prossimo annuncio resti fermo in stazione».