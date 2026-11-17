Trentacinque guide turistiche abilitate, trentacinque professionisti, trentacinque modi di narrare i luoghi e far sentire accolto ogni visitatore in territori che racchiudono scrigni ed emanano bellezze. Perché oltre il numero dei partecipanti alla prima edizione dell’Educational “Diamante e Cirella: conoscere, raccontare, valorizzare”, promosso e organizzato il 13 e il 14 novembre scorsi dall’Ufficio Turistico Comunale di Diamante “Domenico ‘Mimì’ Gimigliano” – Diamante Tourism, con il sostegno del Comune di Diamante, è emersa la volontà di confrontarsi, di raccontare, di crescere e valorizzare la Riviera dei Cedri con maggiore consapevolezza. Le guide turistiche hanno partecipato a due giornate immersive per conoscere e approfondire il patrimonio storico, artistico, culturale, enogastronomico di Diamante e Cirella. Dal convegno al Museo Dac “La guida turistica e lo sviluppo della destinazione” agli incontri con gli operatori locali, dal Question Time con l’Amministrazione comunale capitanata dal sindaco Achille Ordine – importante per raccogliere osservazioni e proposte concrete – al confronto su una professione fondamentale per lo sviluppo fattivo del turismo consapevole, di qualità: tappe di una due giorni in cui fondamentale è stato l’ascolto.

«Per chi amministra, momenti come questo non sono semplici eventi da calendario, ma vere occasioni di ascolto e di visione. Confrontarsi con chi il turismo lo vive e lo racconta ogni giorno permette di vedere il territorio con occhi diversi, di capire cosa funziona e cosa può migliorare, e di trasformare idee e suggerimenti in scelte concrete. Un amministratore ha il dovere di creare le condizioni perché le energie migliori di una comunità si incontrino e facciano rete: è da qui che nascono progetti duraturi, capaci di andare oltre il singolo mandato e di lasciare qualcosa a chi verrà dopo. A noi rimane il piacere di aver offerto un’accoglienza che non si esaurisce con questa prima esperienza, ma che siamo pronti a rinnovare con la seconda edizione dell’Educational 2027», sottolinea l’Assessore al Turismo Francesco Bartalotta. Lo stesso, durante l’Educational, ha annunciato assieme al Presidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino, prof. Enzo Monaco, l’avvio dell’iter per i vari passaggi amministrativi della proposta di istituzione della De C.O. (Denominazione Comunale d’Origine) per tre pietanze simbolo della tradizione enogastronomica diamantese: lo Spaghetto Diamantese, la Raganella e i “Panicilli”. «Tre eccellenze, tre espressioni autentiche della nostra storia e della nostra tradizione culinaria, che meritano di essere riconosciute, tutelate e valorizzate attraverso uno specifico riconoscimento istituzionale», spiega l’Assessore Bartalotta.

L’Educational rappresenta l’inizio di un percorso che punta a rendere il patrimonio di Diamante e Cirella sempre più conoscibile, accessibile e valorizzato.

«Dal confronto con le guide è emersa un’esigenza concreta: conoscere meglio il territorio e accedere a informazioni attendibili, spesso frammentate e difficili da reperire nelle piccole destinazioni. Da qui l’idea di incontrare direttamente nei luoghi artisti, studiosi, associazioni e protagonisti della comunità. Perché chi racconta una destinazione deve essere messo nelle condizioni di conoscerla davvero – dichiara il Dott. Raffaele Maritato, Responsabile dell’Ufficio turistico comunale. Un dato aiuta a comprendere il potenziale di questa rete: dai questionari di iscrizione risulta che le guide registrate hanno dichiarato di aver accompagnato almeno 152 gruppi turistici a Diamante e Cirella nei dodici mesi precedenti l’iniziativa. È qui che risiede il possibile effetto moltiplicatore: una guida che conosce meglio la destinazione può inserirla più spesso nei propri itinerari, coinvolgere nuovi visitatori e generare opportunità per l’economia locale. La vera sfida inizia adesso: dare continuità alle relazioni costruite, trasformare le proposte in azioni concrete e rendere le conoscenze sul territorio sempre più accessibili, anche attraverso strumenti digitali. Questa esperienza rafforza una mia convinzione: un Ufficio Turistico non dovrebbe limitarsi a fornire informazioni, ma contribuire attivamente allo sviluppo della destinazione, ed è quello che facciamo ogni giorno. Perché valorizzare un territorio significa mettere in relazione persone, competenze e opportunità per costruirne il futuro», conclude Maritato.