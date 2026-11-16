Piccoli Comuni, il sindaco di Caloveto Umberto Mazza all’Assemblea nazionale ASMEL: “Più strumenti agli enti dell’entroterra”

L’autonomia dei piccoli Comuni non può rimanere un principio riconosciuto sulla carta e progressivamente svuotato nella pratica. Non si possono continuare ad attribuire ai Sindaci responsabilità crescenti senza garantire agli enti locali risorse, personale, competenze e strumenti adeguati. Soprattutto nell’entroterra, dove amministrare significa quotidianamente assicurare servizi essenziali e rispondere alle esigenze delle comunità con strutture organizzative spesso ridotte. La sfida è restituire ai Comuni la capacità effettiva di decidere, programmare e governare il proprio futuro.

MAZZA A NAPOLI PER XVI ASSEMBLEA NAZIONALE DEDICATA A SFIDE POST PNRR

È quanto sottolinea il Sindaco Umberto Mazza, che oggi (lunedì 16 novembre) ha partecipato a Napoli, presso il Centro Congressi dell’Hotel Ramada, alla XVI Assemblea Nazionale ASMEL, dedicata al tema I Comuni non sono filiali dello Stato. L’appuntamento, che celebra il traguardo dei 5 mila enti locali associati, ha posto al centro il futuro dell’autonomia amministrativa e finanziaria, l’innovazione tecnologica, il reclutamento e le prospettive degli investimenti pubblici.

MERCOLEDÌ 18 IL SINDACO A ROMA CONTRO L’ESCLUSIONE DAI COMUNI MONTANI

Ed è proprio in continuità con questa rivendicazione che Mazza annuncia la propria partecipazione, mercoledì 18 novembre, alla mobilitazione nazionale contro la nuova classificazione dei Comuni montani. L’appuntamento è previsto alle ore 11.30 in Piazza Santi Apostoli, con manifestazione anche in Piazza Colonna e Piazza Montecitorio. Tra le comunità escluse dalla nuova classificazione figura anche Caloveto, insieme ad altri centri della Sila Greca e dell’area ionica cosentina. Una scelta che, secondo il Primo cittadino, rischia di penalizzare ulteriormente territori già esposti a difficoltà di collegamento, spopolamento e maggiori costi nella gestione dei servizi. La montanità – ribadisce – non può essere definita soltanto attraverso parametri geografici, ignorando le condizioni socioeconomiche e le conseguenze che una riclassificazione può produrre sull’accesso alle misure di sostegno.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, OPPORTUNITÀ PER SUPERARE CARENZE DI ORGANICO

Intanto, tra i temi affrontati a Napoli, particolare interesse ha rivestito l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale ai procedimenti amministrativi, approfondita con il contributo scientifico di SDA Bocconi. Per Mazza, l’innovazione rappresenta un’opportunità concreta per gli enti di dimensioni ridotte: automatizzare le attività ripetitive, semplificare le procedure e sostenere il lavoro degli uffici può contribuire a migliorare le prestazioni amministrative, purché la transizione digitale sia accompagnata dalla formazione del personale e dal mantenimento della responsabilità umana nelle decisioni.

DOPO IL PNRR, NUOVI MODELLI PER FINANZIARE LE OPERE PUBBLICHE

Altra questione centrale è stata quella della capacità di investimento degli enti locali dopo la stagione straordinaria del PNRR. Il confronto con il Politecnico di Milano sul partenariato pubblico-privato ha aperto una riflessione sugli strumenti alternativi di finanziamento delle infrastrutture, mentre gli approfondimenti sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla fiscalità locale hanno richiamato la necessità di rafforzare l’efficienza gestionale e la capacità di realizzazione degli interventi.