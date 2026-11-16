Incidente sul lavoro a Corigliano-Rossano: cede il tetto di un edificio, grave giovane operaio

Grave incidente sul lavoro in un cantiere edile nell’area urbana di Corigliano. Un operaio poco più che ventenne è precipitato nel vuoto in seguito all’improvviso cedimento del tetto di un edificio in costruzione sul quale stava lavorando.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che, valutate le serie condizioni del ragazzo, hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Giunto nel nosocomio bruzio, il ventenne è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico; i medici si sono riservati la prognosi. Sono intanto in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno provocato il crollo della copertura.