Cosenza: approvato il progetto esecutivo da 1 milione e 390 mila euro per l’efficientamento energetico di Corso Mazzini

Un nuovo e importante passo avanti nel programma di riqualificazione e modernizzazione della città di Cosenza. È stato approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica di Corso Mazzini, per un investimento complessivo di 1 milione e 390 mila euro, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile – Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, finanziata attraverso il PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

“Corso Mazzini rappresenta uno dei luoghi identitari della nostra città, il suo principale asse commerciale e uno spazio di incontro e socialità che appartiene alla storia e alla quotidianità dei cosentini – afferma il sindaco Franz Caruso –. Intervenire sulla sua illuminazione pubblica significa investire non soltanto nell’efficienza energetica, ma anche nella qualità urbana, nella valorizzazione del patrimonio cittadino e nella vivibilità di uno dei luoghi più rappresentativi di Cosenza. Vogliamo una città sempre più moderna, sostenibile e accogliente, capace di guardare al futuro senza perdere il legame con la propria storia. È questa la direzione nella quale stiamo lavorando, attraverso una programmazione attenta, una progettualità di qualità e la capacità di intercettare le risorse europee e regionali da destinare allo sviluppo del nostro territorio”.

Il primo cittadino si sofferma, quindi, sul valore strategico degli investimenti programmati attraverso Agenda Urbana 2021-2027, sottolineando come l’intervento su Corso Mazzini si inserisca in una più ampia visione di sviluppo territoriale.

“La rigenerazione urbana – prosegue Franz Caruso – richiede una visione d’insieme e la capacità di superare la logica degli interventi occasionali. Per questo abbiamo scelto di puntare su una programmazione integrata, capace di mettere in relazione infrastrutture, servizi, tutela del patrimonio e innovazione, dando alle diverse opere un obiettivo comune: rendere Cosenza una città più vivibile, funzionale e competitiva. Agenda Urbana rappresenta uno strumento fondamentale in questa prospettiva, perché ci consente di affrontare le trasformazioni della città con una strategia organica e di rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini. L’intervento su Corso Mazzini è parte di questo disegno e testimonia la volontà di attribuire nuova qualità e nuove prospettive a uno spazio fondamentale per la vita sociale ed economica della nostra comunità”.

“Il nostro impegno – conclude il sindaco Franz Caruso – è quello di restituire alla politica il suo significato più alto: la capacità di interpretare i bisogni di una comunità, comprenderne le aspirazioni e tradurle in scelte che producano valore pubblico. Amministrare significa assumersi la responsabilità di costruire prospettive, non limitarsi a gestire l’esistente. Significa creare le condizioni affinché Cosenza possa offrire ai propri cittadini, soprattutto alle nuove generazioni, maggiori opportunità di crescita, lavoro e partecipazione. In questo quadro, Corso Mazzini conserva un ruolo centrale non soltanto per la sua storia e il suo valore commerciale, ma anche per la funzione che svolge nella vita e nell’identità collettiva della città. Siamo chiamati a rafforzare il ruolo di Cosenza quale riferimento dell’intera area urbana e della Calabria, valorizzandone le potenzialità e accrescendone la capacità di attrarre investimenti, iniziative e nuove opportunità. È una responsabilità che stiamo esercitando con determinazione, nella convinzione che il futuro della nostra comunità dipenda anche dalla capacità di avere una visione ambiziosa e di darle concretezza attraverso scelte amministrative coerenti e lungimiranti”.