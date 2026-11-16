Colletta Alimentare a Castrovillari, raccolte quasi 7 tonnellate di cibo: mobilitati oltre cento volontari

Una grande alleanza solidale tra supermercati, oltre cento volontari, scuole, parrocchie e associazioni oltre ai Comuni limitrofi per dare risposta alle nuove fragilità del territorio.

CASTROVILLARI – Circa settemila chilogrammi di alimenti a lunga conservazione donati, più di cento volontari impegnati sul campo e una comunità che si stringe attorno a chi ha più bisogno. È il bilancio straordinario con cui Castrovillari e l’area del Pollino hanno risposto alla 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Un gesto semplice ma rivoluzionario, vissuto non come un puro atto assistenziale, ma come affermazione di una speranza concreta e di una responsabilità condivisa, lanciata come gesto gratuito da don Luigi Giussani 30anni fa con altri per la realizzazione del Banco Alimentare a sostegno dei bisognosi. Al centro dell’iniziativa, la volontà di restituire dignità al concetto di gratuità e Carità, ricordando che il valore della persona non può prescindere dall’amore e dall’attenzione verso l’altro.

I numeri della solidarietà

La generosità del territorio si è tradotta in cifre significative:

• 6000 kg di generi alimentari sono stati raccolti nei presidi dinanzi ai supermercati cittadini (Conad Sangiovanni, Conad via Schiavello, Dok, Eurospar, Eurospin, Spesa Mia , Pick Up, Ipercoop, Lidl, MD e Pollino Discount).

• Oltre 800 kg di alimenti sono stati donati grazie al coinvolgimento capillare delle scuole e dei ragazzi del catechismo di San Girolamo.

Una rete d’amore tra le generazioni

Il successo della giornata è stato reso possibile dalla forza motrice dei volontari: oltre cento persone, di età compresa tra i 15 e gli 82 anni, hanno presidiato i punti vendita, curato la logistica e promosso la campagna di sensibilizzazione.

Un’incredibile sinergia che ha visto cooperare in prima linea:

• Le Parrocchie:San Francesco di Paola, Auxilium Christianorum, SS. Trinità e San Girolamo (con la Messa di Affidamento celebrata dal parroco don Giovanni Maurello).

• Le Associazioni e Realtà del Terzo Settore:Casa Betania, C.A.V., A.V.S.I., Comunione e Liberazione, Solidarietà e Partecipazione, Lions Club Castello Aragonese-Pollino-Sibaritide-Valle dell’Esaro (Distretto 108YA Castrovillari), il Servizio Civile di Civita, la Fraternità di Misericordia e tanti singoli cittadini anche dei centri del circondario.

Le ragioni del gesto: «Condividere per ricostruire l’umano»

«Ringrazio di cuore ciascun partecipante e in modo speciale i tantissimi giovani che, con il loro entusiasmo, hanno fatto battere il cuore di questa giornata», dichiara lo storico coordinatore locale, il dott. Antonio Filardi. «La loro presenza ha dato peso e sostanza al valore della condivisione. Fronteggiare il crescente impoverimento e la precarietà non è solo un dovere d’aiuto materiale, ma un’esigenza primaria di giustizia sociale».

L’evento ha così trasformato l’area del Pollino in un cantiere di solidarietà intercomunale, testimoniando che la risposta alla solitudine e alle povertà odierne risiede nella capacità di fare rete e di aprirsi al prossimo.