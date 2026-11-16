Al Troisi di Morano la “Giornata del coraggio”

Confronto intergenerazionale mercoledì 18 novembre, dalle ore 9.00, all’Auditorium “Massimo Troisi” di Morano, sul “coraggio di scegliere la vita” e la necessità di educare al rispetto e alla responsabilità.

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale, si avvale della partecipazione di chi ha saputo trasformare un dramma in un messaggio di speranza.

Realizzata in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo, la manifestazione vuol essere un momento di crescita civile condiviso con gli studenti, chiamati, questi, non soltanto ad ascoltare ma soprattutto a interrogare e interrogarsi affinché il seme della determinazione nell’agire e la fermezza morale germogli nelle coscienze.

Il dibattito sarà arricchito da diversi e qualificati esponenti delle istituzioni. I quali, dopo i saluti del primo cittadino Mario Donadio e della dirigente scolastica Francesca Nicoletti, si alterneranno al microfono. Sono previsti gli interventi introduttivi di consiglieri e assessori regionali, ovvero degli on. Luciana De Francesco, Elisa Scutellà, Pasqualina Straface. Quindi saranno i componenti l’esecutivo municipale a guadagnare l’ambone: l’assessore Josephine Cacciaguerra parlerà del coraggio di chiedere aiuto e di non lasciare indietro nessuno, sottolineando l’urgenza di costruire comunità solidali. Toccherà poi all’assessore Marisa Di Maria porre l’accento sulla capacità di prendersi cura di sé e sull’importanza dell’equilibrio emotivo da intendere quale pilastro del benessere individuale e collettivo. Il presidente dell’assise cittadina, Francesca Rosito, chiuderà la prima parte con un approfondimento di carattere giuridico, richiamando il senso civico e il dovere di proteggere le fragilità e individuare i confini sottili tra l’amore e il possesso.

Ma il vero motore dell’evento e il momento più atteso e toccante sono dedicati alle testimonianze dirette. Maria Ida Santopaolo e Diego Cassetti, protagonisti di una vicenda che ha profondamente segnato la Calabria e che, proprio grazie a un gesto di altruismo ha evitato la tragedia, si misurano con la platea. I giornali, in cronaca, hanno raccontato i fatti; in queste righe un succinto richiamo: lo scorso giugno, a Terranova da Sibari (Cs), Maria Ida, farmacista, fu vittima di un tentato femminicidio consumato nei pressi della propria abitazione: un uomo, non accettando il suo rifiuto, la aggredì con un coltello. In quella notte di terrore, la prontezza e il coraggio di Diego sono stati decisivi. Percepito il pericolo, dopo essere stato allertato da un conoscente di entrambi, insospettitosi poiché non riusciva a mettersi in contatto con la Santopaolo, il giovane non si è voltato dall’altra parte: si è portato rapidamente sotto l’abitazione della farmacista, dove la violenza stava avvenendo e ha interrotto la furia dell’aggressore salvando la vita all’amica.

A margine le domande degli scolari.