Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza in primo piano: San Domenico “benedice” i primi 40 infermieri laureati all’Unical

Una pagina storica per la sanità calabrese e una grande soddisfazione per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza e per il suo presidente, Fausto Sposato, che in questo progetto formativo ha creduto fin dal primo giorno, sostenendone attivamente la nascita e lo sviluppo. L’antica chiesa di San Domenico, in piazza Tommaso Campanella, si è trasformata per un giorno in un’aula universitaria d’eccezione per ospitare la prima, emozionante seduta di laurea triennale in Scienze Infermieristiche dell’Università della Calabria. ​La suggestiva cornice monumentale ha accolto la cerimonia alla presenza del rettore Gianluigi Greco, del presidente Opi Fausto Sposato, del già rettore Leone, del coordinatore del corso Ivan Casaburi, del Prof. Nicola Ramacciati e di numerosi docenti e autorità. ​A tagliare il traguardo in questa prima mandata sono stati i primi quaranta studenti, su una classe complessiva di più di cento candidati che completeranno il ciclo di studi tra le sessioni di dicembre e il prossimo aprile. Con questa cerimonia si chiude un cerchio avviato tre anni fa su cui in pochi scommettevano, trasformando San Domenico nel nuovo punto di riferimento stabile e polo cittadino delle professioni sanitarie. ​«Siamo estremamente orgogliosi di vedere i primi giovani laureati, un traguardo fortemente voluto e sostenuto anche dal nostro Ordine», sottolinea con soddisfazione il presidente dell’Opi di Cosenza, Fausto Sposato. «Questi ragazzi verranno iscritti all’ordine già dalla prossima settimana, portando nuova linfa, ricambio generazionale e modelli assistenziali innovativi nel nostro sistema sanitario».

​​L’attrattività dell’Ateneo di Arcavacata nel settore infermieristico ha registrato numeri record: per i quasi duecento posti messi a bando quest’anno, l’Unical ha ricevuto ben ottocento domande da tutta Italia. Un’offerta formativa che l’Opi vede crescere ulteriormente grazie ai Master di primo livello in Infermieristica di famiglia e di comunità (con novanta studenti in procinto di diplomarsi tra novembre e dicembre) e all’attivazione, dal prossimo anno accademico 2027-2028, della laurea magistrale nell’area dell’Emergenza-Urgenza.

​Il posizionamento degli infermieri come perno della cura si sposa con i recenti traguardi territoriali, come l’inaugurazione degli ambulatori infermieristici a gestione autonoma, nati su impulso dell’Asp per alleggerire i pronto soccorso.

​​Da qui il rilancio dell’Ordine guidato da Sposato, che traccia la rotta per il futuro della sanità regionale e nazionale: «In Italia c’è più bisogno di assistenza qualificata che di medicina, in un contesto di collaborazione professionale tra le figure sanitarie. In Calabria continuiamo ad avere una sanità troppo “monocolore” a tutto svantaggio della nostra categoria». ​Per ribadire con forza la centralità della salute e la necessità di nuove assunzioni nelle Asl e nelle Aziende ospedaliere — ricordando che una sanità di qualità riduce l’incidenza della mortalità del dieci percento — l’Opi di Cosenza scenderà in piazza il prossimo 5 dicembre a Roma, prendendo parte alla grande mobilitazione nazionale a difesa del Servizio sanitario pubblico.