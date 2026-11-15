Cosenza: oggi al Parco Emilio Morrone il primo anniversario di Social Builders

Dopo il rinvio dovuto al maltempo, oggi, domenica 15 novembre, Social Builders APS festeggia il suo primo anno di attività al Parco Emilio Morrone, la Villa di Via Roma a Cosenza. L’appuntamento è dalle ore 17:00 per una giornata di confronto, musica e socialità, con ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa rientra tra le attività previste dal patto di collaborazione stipulato tra Social Builders APS e il Comune di Cosenza per il Parco Emilio Morrone, finalizzato alla cura e alla valorizzazione del parco e alla promozione della partecipazione della comunità. La festa è un’occasione per vivere insieme questo spazio pubblico e condividere il percorso dell’associazione.

Il programma si apre alle 17:00 con i talk dedicati a giovani e imprenditoria, sport, ambiente, Unical, comunità, istituzioni e terzo settore. Agli incontri prenderanno parte ospiti e partner che accompagnano le attività di Social Builders, per condividere esperienze e confrontarsi sulle opportunità del territorio.

Dalle 20:00 spazio alla musica con Campus Cypher, Melatonina, Kleos, Ynsanya, DJ G.Bruno & Enzo’s e Scream DJ. Durante la serata saranno presenti anche proposte di cibo e bevande.

Social Builders invita cittadini, famiglie, giovani e realtà del territorio a partecipare: un’occasione per ritrovarsi dopo il rinvio e festeggiare insieme il primo anno dell’associazione.

Oggi, domenica 15 novembre, dalle ore 17:00

Parco Emilio Morrone (Villa di Via Roma), Cosenza

Ingresso gratuito e aperto a tutti