Cerisano modello nazionale per la rigenerazione: è tra i dieci borghi d’Italia scelti per raccontare la svolta del Pnrr

Un riconoscimento di prestigio nazionale proietta Cerisano sotto i riflettori delle politiche culturali e di sviluppo locale. Il borgo delle Serre Cosentine è stato infatti selezionato, tra migliaia di realtà in tutta Italia, nel ristretto gruppo di appena dieci comuni scelti per raccontare e valutare sul campo l’impatto e i risultati del bando ministeriale «Attrattività dei Borghi», finanziato nell’ambito del Pnrr (Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura 4.0»). A distanza di pochi mesi dalla chiusura delle attività, il progetto locale «Cerisano Factory» diventa così un caso studio d’eccellenza per monitorare come i fondi europei stiano ridisegnando il futuro dei piccoli centri.

​Per toccare con mano gli effetti di questa rigenerazione, da lunedì 16 a mercoledì 18 novembre farà tappa in paese il team di ricerca valutativa incaricato dal Ministero (curato dalla società cooperativa ContAree). È stato già messo a punto un fitto calendario di incontri e interviste sul campo che coinvolgerà in maniera trasversale tutti i protagonisti della rinascita cerisanese: dall’amministrazione comunale alle istituzioni accademiche, fino al tessuto associativo e agli imprenditori locali.

​Il programma della tre giorni prenderà il via lunedì mattina con i referenti dell’animazione territoriale e le realtà della società civile, tra cui la Pro Loco, Rete Cinema Calabria e Asprom, per poi entrare nel vivo del tessuto produttivo. Sotto la lente dei valutatori finiranno infatti direttamente i soggetti beneficiari dei contributi Pnrr — dalle attività ricettive come B&B alle realtà dell’artigianato e del commercio locale — che stanno trasformando le risorse pubbliche in nuova economia e accoglienza. ​Martedì 17 novembre sarà invece la giornata dedicata al confronto istituzionale e scientifico. Il team incontrerà il sindaco Lucio Di Gioia e il responsabile unico del progetto Antonio Alfieri per fare il punto sulla governance dell’intervento, dialogando poi con i partner culturali e accademici di primo piano che affiancano il Comune: l’Università della Calabria (con il Dipartimento di Studi Umanistici e la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), l’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo (Icsaic) e il Conservatorio di Musica «Stanislao Giacomantonio». La missione si chiuderà mercoledì mattina con l’incontro con la cooperativa Strade di Casa, completando così un mosaico di voci che testimonia la vitalità di un intero territorio capace di fare rete e di proporsi come laboratorio virtuoso per l’intero Paese.