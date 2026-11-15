Bianca Rende accende il dibattito sulla sicurezza: a Cosenza, il nuovo appuntamento per il ciclo di incontri “Discute la città”

La sicurezza delle donne negli spazi urbani, il diritto di vivere e attraversare liberamente ogni luogo della città, la necessità di ripensarne l’organizzazione e la fruibilità attraverso politiche dedicate, pianificazione di genere e servizi pubblici di qualità. Saranno questi i temi al centro del prossimo appuntamento di “Discute la Città”, il ciclo di incontri promosso dalla consigliera comunale di Cosenza Bianca Rende, nato per alimentare momenti di approfondimento e dibattito sulle questioni che maggiormente interessano la comunità e sul futuro della città. L’incontro, dal titolo “Città senza paura. Sicurezza e benessere delle donne nello spazio urbano”, si terrà lunedì 16 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Comune di Cosenza e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della ricerca, insieme a esperti e operatrici impegnati sul fronte del contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la sicurezza urbana non possa essere affrontata soltanto in termini di ordine pubblico, ma debba essere considerata una condizione essenziale per garantire libertà, autonomia e piena cittadinanza. È proprio su questo aspetto che insiste Bianca Rende: «Troppo spesso le città o alcuni loro spazi sono percepiti come insicuri e questo di fatto limita la libertà di movimento, specialmente delle giovani donne. Il tema della sicurezza non può non essere considerato come prioritario all’interno del programma di governo che il centrosinistra ambisce a scrivere ed attuare. Senza tabù e limitazioni che finiscano per riservare un tema così cruciale alla Destra, mentre occorre immaginare e costruire politiche inclusive e di riqualificazione urbana».

Una riflessione che riguarda da vicino anche Città dei Bruzi. «Anche a Cosenza ci sono luoghi che le ragazze non vivono con la necessaria serenità e noi non possiamo accettare che questo condizioni la loro libertà di movimento. Interroghiamoci su quale sia la percezione diffusa e individuiamo insieme, avvalendoci anche delle ricerche attualmente in corso da parte di enti scientifici come Unical e CNR, le soluzioni amministrative e urbanistiche per rendere pienamente vivibile ogni angolo della nostra città», aggiunge Bianca Rende.

Il programma dell’incontro avrà una prospettiva interdisciplinare. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cosenza Franz Caruso, di Antonella Veltri, già presidente di D.i.Re – Rete dei Centri Antiviolenza, e di Salvatore Giordano, presidente del Consiglio comunale dei Giovani di Cosenza, sarà la stessa Bianca Rende, consigliera comunale di Cosenza per Cosenza Cresce Insieme, a introdurre i lavori. Ad aprire il confronto sui risvolti concreti della sicurezza nella vita quotidiana sarà Gabriella Mazzulla, professoressa ordinaria di Trasporti all’Università della Calabria, che presenterà i risultati di un’indagine rivolta alle studentesse dell’Ateneo sulla percezione della sicurezza nel trasporto pubblico. Il contributo del Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino” sarà affidato a Jessica Cosenza. La dimensione della ricerca e dell’innovazione nelle politiche urbane sarà approfondita da Giordana Castelli e Ida Giulia Presta, del CNR – CISC, Centro Interdipartimentale Scienza delle Città. A moderare il dibattito sarà il giornalista Alfonso Bombini. Sono inoltre previste testimonianze e un momento di confronto aperto al pubblico. A concludere l’incontro sarà Valeria Valente, senatrice della Repubblica, già presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere.