Riapre a Paola la Biblioteca comunale “Roberta Lanzino”

Nuovi spazi, nuove emozioni, la stessa voglia di incontrarsi. Con una cerimonia partecipata e carica di emozione, Palazzo Scorza ha riaperto ufficialmente le porte della Biblioteca comunale “Roberta Lanzino”, restituendo alla comunità paolana uno dei suoi luoghi più significativi di cultura, conoscenza e aggregazione.

Dopo un periodo di chiusura, necessario per consentire un importante intervento di restyling, gli ambienti situati al piano terra dello storico palazzo tornano a essere fruibili per cittadini, studenti, studiosi e appassionati di lettura.

L’intervento ha permesso di rinnovare gli spazi e renderli più funzionali e adeguati alla conservazione e alla consultazione del patrimonio librario. Accanto alle tradizionali sale di lettura trova posto anche un ambiente multimediale attrezzato con computer e collegamento internet, pensato per favorire la ricerca, l’approfondimento e l’accesso alle nuove opportunità offerte dal digitale: una biblioteca che rinnova la propria vocazione, coniugando il valore della tradizione con le esigenze della contemporaneità.

La cerimonia inaugurale si è aperta con le armonie musicali eseguite al violino dal maestro Antonio De Paola, che ha emozionato i presenti sulle note di Ennio Morricone. A seguire, gli interventi istituzionali, la consegna dei fiori alla mamma di Roberta Lanzino, la benedizione dei nuovi ambienti impartita da padre Antonio Bottino, Correttore Provinciale dei Minimi, e il tradizionale taglio del nastro, seguito dalla visita alla struttura, sempre accompagnata dalla musica del maestro De Paola.

Presenti il sindaco Roberto Perrotta, la presidente del Consiglio comunale Emira Ciodaro, l’assessore alla Biblioteca Catia Risotto, l’assessore ai Lavori pubblici Gabriele Fiorito, la dirigente scolastica Sandra Grossi, la mamma di Roberta Lanzino, Matilde Lanzino, padre Antonio Bottino, i funzionari bibliotecari, i componenti del comitato di gestione e numerosi cittadini.

Particolarmente intenso il momento dedicato al ricordo di Roberta. La presidente del Consiglio comunale Emira Ciodaro ha rievocato il dolore e lo sgomento suscitati dalla sua tragica scomparsa, sottolineando il valore della memoria che accompagna il nome della biblioteca. La mamma, Matilde Lanzino, ha ricordato la figlia come una ragazza forte, dinamica e desiderosa di conoscere il mondo, richiamando l’attenzione sul tema della violenza di genere e sull’importanza degli strumenti legislativi e culturali per contrastarla.

Nel corso della cerimonia, il sindaco Roberto Perrotta ha ripercorso anche le tappe amministrative e burocratiche che hanno condotto al finanziamento e alla realizzazione dell’intervento, rivolgendo un ringraziamento agli ex sindaci Gravina e Politano per il contributo dato al percorso che ha reso possibile il risultato odierno. Un saluto particolare è stato rivolto anche alla consigliera Serranò, all’epoca componente dell’Amministrazione Politano con deleghe ai Lavori pubblici e alla Cultura.

«La riapertura della Biblioteca comunale “Roberta Lanzino” è un risultato importante per tutta la nostra comunità. Non restituiamo semplicemente degli ambienti rinnovati, ma un luogo di incontro, di crescita e di opportunità, soprattutto per le giovani generazioni. Una biblioteca deve essere uno spazio aperto, capace di custodire la memoria, promuovere la conoscenza e accompagnare i cambiamenti della società. Oggi Paola ritrova un presidio culturale fondamentale, più funzionale e attrezzato anche per rispondere alle nuove esigenze di studio e ricerca. È un risultato che nasce da un percorso amministrativo avviato nel tempo e che abbiamo portato avanti con impegno e determinazione. Desidero ringraziare quanti hanno contribuito a raggiungere questo traguardo, gli amministratori che hanno avviato il percorso, gli uffici, i funzionari bibliotecari, il comitato di gestione e tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata. Un pensiero speciale va alla mamma di Roberta: il suo ricordo ci richiama a un impegno che non può venire meno, quello di costruire una comunità fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla libertà delle donne. Questa biblioteca porta il nome di Roberta e continuerà a custodirne la memoria, trasformandola ogni giorno in cultura e consapevolezza», ha dichiarato il sindaco Roberto Perrotta.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno infine espresso gratitudine alla dirigente scolastica Sandra Grossi, a padre Antonio Bottino per la benedizione, ai funzionari bibliotecari e ai componenti del comitato di gestione per il lavoro e la dedizione, alle autorità intervenute e a tutti i cittadini che hanno condiviso il momento inaugurale. Con la riapertura della Biblioteca “Roberta Lanzino”, Paola ritrova uno spazio che va oltre la dimensione dei libri e della consultazione: un luogo da vivere, frequentare e condividere, dove la cultura diventa occasione di incontro, crescita civile e partecipazione. Nel nome di Roberta, la memoria continua così a essere parte viva del presente e del futuro della città.