“La Nuova Questione Sociale”: a Cosenza Istituzioni, Chiesa e Associazioni del terzo settore insieme per contrastare le nuove povertà alla vigilia della X Giornata Mondiale dei Poveri e nella giornata della Colletta

Una riflessione profonda e condivisa sulle fragilità del territorio, alla vigilia della X Giornata Mondiale dei Poveri che si celebrerà domani, domenica 15 novembre. È quanto emerso ieri, venerdì 13 novembre, presso il Centro Polifunzionale del Comitato Spontaneo “Piazza Spirito Santo” per la Rinascita del Centro Storico di Cosenza, in occasione del convegno “La Nuova Questione Sociale. Povertà, lavoro, salute e disuguaglianze. Quale futuro per Cosenza, la Calabria e il Paese“.

​L’incontro, introdotto e presieduto da Marianna Dodaro (Responsabile comunicazione del Comitato), si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, per poi dare spazio a un articolato confronto a più voci che ha riunito rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali, del mondo accademico, della Chiesa e del terzo settore.

​Particolarmente incisivo l’intervento di Antonio Belmonte, Presidente dell’Osservatorio Regionale delle Povertà Calabria, che ha lanciato un forte richiamo alla responsabilità amministrativa di fronte all’avanzare delle vecchie e nuove forme di povertà: accanto ai disoccupati e alle fasce tradizionalmente più deboli, oggi l’emergenza colpisce sempre più lavoratori monoreddito, anziani, persone divorziate e vedove, manifestandosi sotto varie forme, come la povertà sanitaria, la marginalità e le disuguaglianze diffuse. In una regione come la Calabria, dove tali criticità assumono contorni ancora più acuti, Belmonte ha sottolineato la necessità improcrastinabile che i Comuni e i sindaci si attivino concretamente. Se in passato l’insufficienza della risposta amministrativa ha portato alla restituzione dei fondi stanziati, oggi – anche grazie all’attivazione dei PIS (Piani di Inclusione Sociale) e all’organizzazione degli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) promossa dall’Assessorato regionale al Welfare in materia di inclusione sociale, sussidiarietà, pari opportunità e benessere – non è più ammissibile disperdere risorse: ogni ente locale e Comune ha il dovere di programmare, intercettare e spendere fino all’ultimo euro messo a disposizione dalla Regione Calabria per dare risposte reali ai cittadini.

​Tutto ciò trova naturale sintonia con il messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale dei Poveri di domani, che invita a non limitarsi a un’assistenza distante, ma a costruire relazioni di autentica prossimità, contrastando la cultura dello scarto e dell’indifferenza.

​A chiudere idealmente i lavori e a tracciare la rotta per il futuro del territorio sono state le parole di Don Giacomo Tuoto, il quale ha rimarcato come per affrontare la povertà esista oggi una governance condivisa che vede la Regione Calabria, i Comuni, le istituzioni, le diocesi e le associazioni di volontariato camminare fianco a fianco con gli ultimi. Un impegno che rifiuta la retorica e sceglie la concretezza della presenza: «Non limitarsi a parlare dei poveri, ma stare con i poveri», esattamente come testimoniano ogni giorno le numerosissime associazioni, realtà caritative e opere attive nel centro storico di Cosenza, vero presidio quotidiano di accoglienza, dignità e riscatto sociale.

​Un esempio luminoso di questa rete solidale in azione è proprio oggi la Colletta Alimentare 2026 del Banco Alimentare in Calabria che, grazie all’impegno di 5.000 volontari e a infiniti gesti di generosità, sta raccogliendo alimenti da donare ai più bisognosi. Un segno tangibile di speranza che prepara al meglio la comunità alla giornata di domani, ricordando con il tema scelto dal Pontefice che, quando una società sceglie di farsi prossima agli ultimi, diventa essa stessa espressione concreta del «Signore che è il rifugio del povero».