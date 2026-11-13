Tarsia, trovato un lupo appenninico morto sulla SP 197: al via gli esami per chiarire le cause del decesso

La presenza del lupo appenninico nella Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia è documentata da mesi attraverso un’attività sistematica di monitoraggio scientifico. Le fototrappole dell’Ente gestore hanno ripreso diversi esemplari in più punti dell’area protetta e in differenti momenti della giornata, registrando una nuova presenza faunistica che si aggiunge a quella del capriolo. Due specie non censite nell’Atlante dei Mammiferi Terrestri della Riserva pubblicato nel 2015, che arricchiscono il patrimonio di conoscenze sulla biodiversità di questo ecosistema. È in questo contesto di ricerca e sorveglianza ambientale che si inserisce il recente ritrovamento di un lupo morto lungo la Strada Provinciale 197, a Tarsia, e il tempestivo intervento attivato dalle Riserve.

LUPO RINVENUTO SULLA SP 197, LE RISERVE HANNO ATTIVATO I SOCCORSI

È quanto ricorda il direttore delle Riserve Naturali Regionali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati, Agostino Brusco, evidenziando che nella mattinata di ieri (giovedì 12), appresa la notizia della presenza della carcassa di un lupo appenninico al chilometro 6 della SP 197, in località Quercia Rotonda, in un’area limitrofa alla Riserva e alla sua zona di protezione, l’Ente gestore Amici della Terra ha immediatamente allertato il Servizio Veterinario dell’ASP di Cosenza, attivando le procedure di intervento previste per il recupero dell’animale.

ESAMI NECROSCOPICI E GENETICI PER ACCERTARE LE CAUSE DEL DECESSO

Il Servizio Veterinario si è prontamente attivato per il recupero dell’esemplare. La carcassa è stata successivamente presa in carico dalla Polizia Provinciale, che ha provveduto al trasferimento presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, sezione di Cosenza, per gli accertamenti necroscopici, igienico-sanitari e genetici. Le analisi permetteranno di approfondire le cause della morte e di confrontare eventuali informazioni sull’esemplare con i dati raccolti attraverso il monitoraggio delle Riserve. Al momento non sono disponibili risultati che consentano di stabilire le cause del decesso.

BRUSCO: FONDAMENTALE LA SINERGIA TRA ENTI E AUTORITÀ COMPETENTI

Brusco esprime il ringraziamento dell’Ente gestore al Servizio Veterinario dell’ASP di Cosenza, in particolare alla dottoressa Marie Claude De Belder, al Comando Carabinieri Forestali di Cerzeto e alla Polizia Provinciale, per la tempestività e la professionalità dimostrate. La vicenda conferma l’importanza di una collaborazione istituzionale capace di affiancare al monitoraggio scientifico procedure operative efficaci, a tutela della fauna selvatica e del patrimonio naturalistico della Calabria.